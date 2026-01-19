Alejandro Arribas y su equipo, ante una semana decisiva en el FC Cartagena

El nuevo Consejo de Administración y equipo de trabajo del FC Cartagena, encabezado por Alejandro Arribas, apenas lleva unos días al frente de la entidad albinegra, pero el aterrizaje en el palco del estadio Cartagonova ha sido cualquier cosa menos tranquilo. El contexto deportivo, lejos de acompañar, se une a una compleja situación institucional y económica que obliga a tomar decisiones urgentes y de calado desde el primer minuto. Con el mercado invernal en marcha, deudas pendientes y un clima social que necesita recomponerse, el club afronta una semana clave, que concluirá el sábado con la visita del Europa, en la que se acumulan varios frentes abiertos que marcarán el rumbo inmediato de la entidad.

Arribas, junto al director genera, Víctor Alonso, y al responsable de la parcela deportiva, Javier Hernández, deberán priorizar y resolver asuntos delicados en un momento especialmente sensible. Desde los despachos se insiste en la necesidad de ir ‘uno a uno’, pero la agenda no da tregua.

AFE, nóminas y el mercado

El asunto más urgente, sin lugar a dudas, es el relacionado con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El FC Cartagena necesita solventar cuanto antes las deudas pendientes para poder inscribir con normalidad a los refuerzos que ya están llegando y a los que están por venir. La cifra no es alta, pero debe solucionarlo ya. El club ya ha anunciado oficialmente los fichajes de Jean Jules y Eneko Ebro, mediocentro y central, respectivamente. Ambos ya han entrenado con sus nuevos compañeros, y también está muy avanzada la incorporación de Benito Ramírez para reforzar el perfil izquierdo. Sin embargo, estos no serán los únicos movimientos.

Desde la dirección deportiva se trabaja con la previsión de realizar entre cuatro y seis incorporaciones en este mercado invernal. Una necesidad evidente tras la profunda reestructuración de la plantilla acometida en los últimos días. El pasado lunes el club comunicó a cinco futbolistas que no cuenta con ellos: Chuca, Nacho Sánchez, Carlos Calderón, Ander Martín y Fran Vélez. A estas salidas se sumará previsiblemente la de Diego Gómez, extremo cedido por el Deportivo de La Coruña que ha solicitado abandonar la entidad. Seis bajas que obligan, de manera impepinable, a acudir al mercado para cubrir esos huecos.

Pero antes de que lleguen los nuevos refuerzos, AFE es el primer escollo a superar. A ello se suma otra prioridad ineludible: las nóminas de la plantilla. La directiva se ha marcado como objetivo ponerse al día esta misma semana, abonando la última mensualidad y evitando así posibles conflictos laborales que podrían agravar aún más la situación deportiva.

El futuro de Javi Rey

Otro de los focos de atención estará en el banquillo. Javier Hernández deberá tomar una decisión relevante sobre la figura de Javi Rey, entrenador del FC Cartagena. El técnico fue especialmente crítico el pasado viernes en rueda de prensa con determinadas decisiones de la Comisión Deportiva, unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en el seno del club.

Más allá de una simple ratificación en el cargo, que ya la tiene, la directiva entiende que, si Javi Rey continúa como máximo responsable del vestuario albinegro, debe hacerlo con la confianza plena y trabajando de la mano con los dirigentes. El técnico se ha convertido, así, en otro de los puntos clave de la semana. La estabilidad en el banquillo es vista como un factor determinante para intentar revertir una dinámica deportiva negativa que preocupa seriamente en el Cartagonova.

Reencuentro con veteranos

El último frente, aunque menos urgente en lo inmediato, tiene un importante peso simbólico y social. Alejandro Arribas considera fundamental recomponer los lazos con el entorno del club y, en este sentido, la relación con la Asociación de Veteranos del FC Cartagena ocupa un lugar destacado. Desde el club ya se han tenido gestos con los dirigentes de la misma, invitando a varios al palco en el partido ante el Ibiza. En los próximos días está prevista una reunión entre la directiva y el colectivo con el objetivo de estrechar la mano y sentar las bases de una colaboración futura.

La intención del club es ir de la mano en acciones sociales y devolver a los veteranos el protagonismo y la cercanía que se había perdido en los últimos tiempos con la anterior directiva. El club lo ve clave para fortalecer el vínculo entre el FC Cartagena y su historia.

Con todos estos frentes abiertos, la semana que arranca se presenta como una auténtica prueba de fuego para Alejandro Arribas y su equipo. Las decisiones que se tomen en los próximos días marcarán no solo el devenir inmediato del club, sino también la credibilidad de un nuevo proyecto que acaba de empezar.

El equipo, en mitad de tabla

Tras los resultados del domingo, el FC Cartagena se queda en la décima posición de la clasificación con la sensación de tener a la misma distancia tanto los puestos de play off de ascenso como la zona de descenso. La derrota del Real Murcia en Ibiza deja al conjunto albinegro a tan solo tres puntos de las posiciones que dan acceso a disputar las eliminatorias.

La mala racha de resultados que ha encadenado el equipo portuario en las últimas semanas ha provocado que la zona de peligro se haya acercado, situándose ahora a solo cuatro puntos