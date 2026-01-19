Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una semana marcada por la participación de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, donde el miércoles disputará el partido de segunda ronda. Además, en fútbol, FC Cartagena y Real Murcia jugarán en casa, los albinegros el sábado frente al Europa, y los granas el domingo contra el Algeciras. También regresa la Champions con partido el martes para el Real Madrid y el miércoles para el FC Barcelona. En baloncesto, el UCAM Murcia juega el miércoles en Hungría y el domingo se juega ser cabeza de serie de la Copa del Rey en la pista del Unicaja Málaga, mientras que el Hozono Global Jairis visitará al Casademont Zaragoza el domingo en el pabellón donde conquistó la Copa de la Reina el pasado año.
Lunes, 19 de enero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 20
Elche-Sevilla (DAZN) 21:00
TENIS: Australian Open, primera ronda
Munar-Svrčina (Eurosport) 04:30
Pedro Martínez-Djokovic (Eurosport) 10:30
Martes, 20 de enero
FÚTBOL: Champions League, jornada 7
Villarreal-Ajax (Movistar) 21:00
Real Madrid-Mónaco (Movistar) 21:00
TENIS: Abierto de Australia
Jannik Sinner-Hugo Gaston (Eurosport) P/D
Miércoles, 21 de enero
FÚTBOL: Champions League, jornada 7
Galatasaray-Atlético (Movistar) 18:45
Slavia Praga-Barcelona (Movistar) 21:00
Atalanta-Athletic (Movistar) 21:00
TENIS: Abierto de Australia
Carlos Alcaraz-Hanfmann (Eurosport) P/D
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
Falco Vulcano-UCAM Murcia (Popular) 18:00
Jueves, 22 de enero
FÚTBOL: Europa League, jornada 7
PAOK-Betis (Movistar) 18:45
Celta-Lille (Movistar) 21:00
TENIS: Abierto de Australia
Partidos de segunda ronda (Eurosport)1:00
Viernes, 23 de enero
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 21
Levante-Elche (DAZN) 21:00
TENIS: Abierto de Australia
Partidos de tercera ronda (Eurosport) 1:00
Sábado, 24 de enero
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Europa (LaLiga+) 18:30
La Liga EA Sports
Rayo-Osasuna (DAZN) 14:00
Valencia-Espanyol (Movistar) 16:15
Sevilla-Athletic (DAZN) 18:30
Villarreal-Real Madrid (Movistar) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera femenina
LBTL Alcantarilla-O Castro (RFEF.es) 11:00
Poio-STV Roldán (RFEF.es) 18:30
Segunda masculina
Móstoles-Zambú Pinatar 18:30
TENIS: Abierto de Australia
Partidos de tercera ronda (Eurosport) 1:00
Domingo, 25 de enero
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Algeciras (LaLiga+) 20:30
Segunda RFEF
Linares-Yeclano 12:00
Xerez Deportivo-UCAM Murcia 17:00
Águilas-Minera 17:30
Lorca-Recreativo 18:00
Liga F
Granada-Alhama ElPozo (DAZN) 18:00
La Liga EA Sports
Atlético-Mallorca (Movistar) 14:00
Barcelona-Oviedo (DAZN) 16:15
Real Sociedad-Celta (Movistar) 18:30
Alavés-Betis (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa
Unicaja-UCAM Murcia (DAZN/M+) 18:00
Liga Endesa Femenina
C. Zaragoza-Hozono Jairis (FEB TV) 13:00
TENIS: Abierto de Australia
Octavos de final (Eurosport) 1:00
