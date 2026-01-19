Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente trenContratos indefinidosMuerto El AlgarReal Murcia - IbizaNovedades editoriales
instagramlinkedin

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Alcaraz celebra el triunfo ante Walton

Alcaraz celebra el triunfo ante Walton / Associated Press/LaPresse

Dioni García

Dioni García

Comienza una semana marcada por la participación de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, donde el miércoles disputará el partido de segunda ronda. Además, en fútbol, FC Cartagena y Real Murcia jugarán en casa, los albinegros el sábado frente al Europa, y los granas el domingo contra el Algeciras. También regresa la Champions con partido el martes para el Real Madrid y el miércoles para el FC Barcelona. En baloncesto, el UCAM Murcia juega el miércoles en Hungría y el domingo se juega ser cabeza de serie de la Copa del Rey en la pista del Unicaja Málaga, mientras que el Hozono Global Jairis visitará al Casademont Zaragoza el domingo en el pabellón donde conquistó la Copa de la Reina el pasado año.

Lunes, 19 de enero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 20

Elche-Sevilla (DAZN) 21:00

TENIS: Australian Open, primera ronda

Munar-Svrčina (Eurosport) 04:30

Pedro Martínez-Djokovic (Eurosport) 10:30

Martes, 20 de enero

FÚTBOL: Champions League, jornada 7

Villarreal-Ajax (Movistar) 21:00

Real Madrid-Mónaco (Movistar) 21:00

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. / Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

TENIS: Abierto de Australia

Jannik Sinner-Hugo Gaston (Eurosport) P/D

Miércoles, 21 de enero

FÚTBOL: Champions League, jornada 7

Galatasaray-Atlético (Movistar) 18:45

Slavia Praga-Barcelona (Movistar) 21:00

Atalanta-Athletic (Movistar) 21:00

TENIS: Abierto de Australia

Carlos Alcaraz-Hanfmann (Eurosport) P/D

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

Falco Vulcano-UCAM Murcia (Popular) 18:00

Jueves, 22 de enero

FÚTBOL: Europa League, jornada 7

PAOK-Betis (Movistar) 18:45

Celta-Lille (Movistar) 21:00

TENIS: Abierto de Australia

Partidos de segunda ronda (Eurosport)1:00

Viernes, 23 de enero

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 21

Levante-Elche (DAZN) 21:00

TENIS: Abierto de Australia

Partidos de tercera ronda (Eurosport) 1:00

Sábado, 24 de enero

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Europa (LaLiga+) 18:30

Javi Rey protesta una acción del partido desde la banda

Javi Rey protesta una acción del partido desde la banda / Prensa FC Cartagena

La Liga EA Sports

Rayo-Osasuna (DAZN) 14:00

Valencia-Espanyol (Movistar) 16:15

Sevilla-Athletic (DAZN) 18:30

Villarreal-Real Madrid (Movistar) 21:00

FÚTBOL SALA: Primera femenina

LBTL Alcantarilla-O Castro (RFEF.es) 11:00

Poio-STV Roldán (RFEF.es) 18:30

Segunda masculina

Móstoles-Zambú Pinatar 18:30

TENIS: Abierto de Australia

Partidos de tercera ronda (Eurosport) 1:00

Domingo, 25 de enero

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Algeciras (LaLiga+) 20:30

Segunda RFEF

Linares-Yeclano 12:00

Xerez Deportivo-UCAM Murcia 17:00

Águilas-Minera 17:30

Lorca-Recreativo 18:00

Liga F

Granada-Alhama ElPozo (DAZN) 18:00

La Liga EA Sports

Atlético-Mallorca (Movistar) 14:00

Barcelona-Oviedo (DAZN) 16:15

Real Sociedad-Celta (Movistar) 18:30

Alavés-Betis (DAZN) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa

Unicaja-UCAM Murcia (DAZN/M+) 18:00

Las mejores imágenes de la victoria de UCAM Murcia frente a Casademont Zaragoza

Las mejores imágenes de la victoria de UCAM Murcia frente a Casademont Zaragoza / Juan Carlos Caval

Liga Endesa Femenina

C. Zaragoza-Hozono Jairis (FEB TV) 13:00

TENIS: Abierto de Australia

Octavos de final (Eurosport) 1:00

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents