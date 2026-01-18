El Yeclano de Iván Ruiz se consolida

El Yeclano logró su victoria más holgada de la temporada ante el Xerez Deportivo FC en un partido trabajado que se puso de cara pronto con dos goles en el primer cuarto de hora y cerrado en el tramo final con un chicharrazo de Carrasco. Los de Iván Ruiz se consolidan alcanzando los 30 puntos, mostrando una identidad guerrera y correosa adaptada con gran precisión al campo de La Constitución.

Y eso que el contexto no era el más propicio. La derrota en Melilla y la salida rumbo a Castellón de Fadel, el futbolista con más potencial del equipo, podía desestabilizar a un Yeclano en tierra de nadie y en el momento clave de demostrar si de mayor se aspira a hacer grandes cosas.

Pero la actitud con la que salió el equipo disipó nervios y temores. Ot, que completó casi todo el partido con dolor, casi anota el primero en el primer minuto en una falta de Xabi. Poco después, Jordan provocó la primera parada de Bloch, que un minuto más tarde enviaría a córner un disparo exterior peligroso de Xavi. En el que era el segundo saque de esquina azulgrana, Carrasco la puso de cine para que Josema, la piedra angular de este Yeclano, pusiera un testarazo en toda la escuadra para poner el primero. Con ambición y ganas, el Yeclano olió sangre y, tras una eléctrica combinación en tres cuartos, abrieron para Nani que, ya ubicado en la izquierda tras mes y medio rindiendo de maravilla en el otro carril, pegó con todo el empeine para poner el segundo.

Jordan, Josema y Xabi Domínguez tras la consecución del 1-0 / L.O.

Era el minuto trece y el Yeclano lo tenía casi todo hecho, salvo ganar definitivamente el partido. De hecho, Antonio Fernández pudo sentenciar poco después con un peligroso tiro cruzado. Entonces, el Xerez reaccionó para intentar recortar diferencias haciéndose dueño del balón y accediendo a campo azulgrana. Salvo en un gol anulado por claro fuera de juego, las intentonas jerezanas se estampaban siempre con el entramado defensivo del Yeclano. Y es que cómo defiende este equipo. Sabiendo sufrir, tirándose a cada balón como si les fuera la vida en ello, con la templanza al son de Josema y Jordan y la mordiente jovial de los Iker, Totti o Carrasco.

Tanto esfuerzo que, con la plantilla en plena construcción y hasta cinco bajas, provocaría una segunda parte justita, pero sin apuros. Y no los hubo porque Borja sacó una mano de esas que hacen sumar muchos puntos para sacar el remate del potente Udom en el único intento del Xerez con verdadera chicha. Y como este equipo está creciendo de forma constante, logró cerrar el duelo en los minutos finales con un espectacular gol en falta de un Carrasco que comienza a posicionarse como el volante fetiche de este equipo.