El UCAM Murcia, a zanjar su mala racha en ACB para seguir cuarto

El UCAM Murcia CB tiene esta tarde en el Palacio de los Deportes una reválida. Frente al Casademont Zaragoza (18:00 horas, DAZN) quiere acabar con su racha de tres derrotas consecutivas en el estreno de Kelan Martin, quien ya jugó unos minutos en FIBA Europe Cup, en la ACB. Con la duda de Jonah Radebaugh, quien se lesionó en el encuentro del pasado miércoles, y la baja una semana más del pívot Moussa Diagne, con una fractura en un dedo, los de Sito Alonso necesitan vencer a un rival que ha ganado dos de sus tres últimos encuentros para mantener la cuarta plaza y llegar a la última, en la que visitará al Unicaja Málaga, con las opciones intactas para ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey que se celebrará el lunes 26 de enero en Valencia.

Marcadores de la jornada y clasificación

Después de recuperar sensaciones con la victoria ante el Rostock alemán, los universitarios deben dar continuidad al buen juego, sobre todo defensivo, desplegado en la segunda parte del encuentro del pasado miércoles, para superar a un rival que se encuentra en su mejor momento de la temporada pese a la amplia derrota sufrida el pasado lunes en ACB contra el Valencia Basket.

Un momento de la presentación de Kelan Martin como nuevo jugador del UCAM Murcia. / UCAM Murcia CB

Sin Dubljevic y con Yusta

El Casademont Zaragoza, que tiene la baja de Bojan Dubljevic y la duda de Christ Koumadje, ambos pívots, cuenta con un Santi Yusta en estado de gracia y que está completando su mejor temporada en la categoría. El alero, que tiene como compañero de puesto al ex UCAM DJ Stephens, está promediando 17,8 puntos y casi 4 rebotes a las órdenes de Jesús Ramírez. El ala pívot Devin Robinson (14,8) puntos, que en los últimos partidos ha tenido que desempeñar labores de cinco por las bajas, y el base Trae Bell-Haynes (14,0) son los otros dos jugadores de la plantilla aragonesa que promedian dobles dígitos en anotación.

Desgastar físicamente a un rival que tuvo que jugar entre el sábado pasado y el miércoles de esta semana tres partidos, será una de las claves, además de mostrar una intensidad defensiva mayor que la puesta sobre el parqué en las derrotas frente a Gran Canaria y Surne Bilbao. Obviamente, está ahí la fatiga de estos partidos. Pero bueno, una cosa normal, nada del otro mundo. Hemos tenido un poco más de margen para preparar el partido en Murcia y llegaremos con mucha energía», dijo sobre esta situación el entrenador de los maños. Además, será el regreso en ACB del UCAM Murcia al Palacio después de dos encuentros consecutivos fuera de casa, algo que para Sito Alonso «transmite muchísimo porque estar con tu gente es muy importante».