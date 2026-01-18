El UCAM Murcia saca pecho en La Condomina

El UCAM Murcia se lleva la victoria ante el Puente Genil (3-2). Los universitarios disputaron un partido, prácticamente, controlado. Durante el primer tiempo dominaron la posesión, logrando marcharse con ventaja al descanso. En el segundo tiempo, los rivales empezaron a presionar más y a empujar al UCAM Murcia. Gracias a los goles de Soto y Aquino, lograron salvar a los suyos del doblete de Zaca. El objetivo de Germán Crespo estaba logrado, y se mantenían vivos en esa carrera por el liderato.

El objetivo de mantenerse en la carrera por el liderato estaba en la cabeza de todo el UCAM Murcia. El Puente Genil era el obstáculo a superar para poder seguir en esa lucha y no distanciarse mucho del Águilas. Germán Crespo sabía que no podía fallar, y menos en su propio campo.

Cuando el balón comenzó a rodar sobre el césped de La Condomina, se notó qué equipo quería dominar. Tal y como mencionó el técnico cordobés, iban a salir a morder desde bien temprano. Es cierto que las ocasiones de peligro escaseaban, pero el dominio del esférico era del cuadro local.

El conjunto visitante intentaba construir y llegar al área rival, pero el muro universitario estaba a un gran nivel. Estaban logrando su objetivo de desesperar al rival, y así poder usarlo a su favor. No estaban siendo igual de peligrosos que en el partido ante el Antoniano, pero pronto llegarían las buenas noticias para la grada universitaria.

Poco antes del descanso, Alberto Soto protagonizó la jugada del encuentro. El centrocampista universitario, en una jugada individual, consiguió batir al meta visitante. La euforia inundó las gradas, que sabían que el primer paso para hacerse con los 3 puntos ya estaba conseguido.

Respiraba tranquilo el UCAM Murcia después del tanto de Soto. Pero no podían bajar la guardia, ya que la ventaja era de un solo gol, y un error, como el cometido la semana anterior, les metía en un gran apuro. Llegó el descanso, y con ello el tiempo para escuchar las nuevas instrucciones del entrenador y recuperar aire para los segundos 45 minutos.

Con la reanudación de los últimos 45 minutos, se vio lo que todo el mundo esperaba. Un Puente Genil que salió a por todas empezó a tener más posesión de balón, aunque no conseguían generar peligro alguno. Germán Crespo notó este crecimiento de los visitantes, y supo que algo tenían que hacer.

La solución al crecimiento del Puente Genil fue poner el segundo en el marcador. Ale Marín, en la frontal del área, abrió al costado derecho para la entrada de Soto. El autor del primer tanto no dudó en sacar un latigazo al palo más largo, que acabó entrando. El UCAM Murcia se ponía con dos goles de ventaja, lo que le daba una tranquilidad mayor.

UCAM MURCIA CF 3-2 SALERM PUENTE GENIL / Juan Carlos Caval

La amenaza del Puente Genil se notaba desde el arranque del segundo tiempo. Suerte para el UCAM Murcia, que logró aumentar su ventaja minutos antes de que los visitantes consiguieran encontrar fortuna. Tras un remate al larguero, Zaca cazó el rechace y mandó el cuero para dentro.

Para cerrar bien el encuentro, Aquino puso su sello en el marcador. El torito cazó un balón dentro del área, y no perdonó. Los universitarios supieron solventar bien la presión del Puente Genil, quien rozó el empate. Los universitarios respiraban tranquilos, sabiendo que los 3 puntos estaban, prácticamente, asegurados.

Llegando al final del encuentro, el Puente Genil volvió a recortar distancia. Esta vez con una acción a balón parado, que Zaca remató solo dentro del área. Al final, para el UCAM Murcia solo quedó en un susto, y se acabó llevando los 3 puntos en su propia casa.

Ficha técnica:

UCAM Murcia: Ackermann, Javi Ramírez, Omar (Fer Román, 76’), Alvarito (Pontones, 64’), Urcelay (Juanma Bravo, 76’), Dani Aquino (Xente, 84’), Pablo Hernández, Ale Marín, Soto (Iván Moreno, 64’), Mizzian y Héctor Fernández.

Puente Genil: Del Valle, Juanjo Carmona, Iván Vela, Zaca, Carlos Ramírez (Azael, 68’), Tommy Montenegro (Moro, 68’), Salva Vegas (Armengol, 78’), Polaco, Jesús Pozo, Marcos Pérez (Rafita, 58’) y Lalo (Bugui, 78’).

Goles: 1-0.Min. 26: Soto. 2-0.Min. 59: Soto. 2-1.Min. 67: Zaca. 3-1.Min. 78: Aquino. 3-2.Min. 89: Zaca.

Árbitro: José Martínez. Amarilla para el local, Mizzian.

Campo: Heredia 21 La Condomina.