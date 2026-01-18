El UCAM se lleva otro récord a su bolsillo tras vencer al Casademont Zaragoza

Lo bueno se hace esperar y este UCAM Murcia CB también sabe ser paciente. Y es que el conjunto universitario ha roto su barrera de victorias en una primera vuelta en la Liga Endesa al derrotar a un Casademont Zaragoza que le plantó cara hasta el último segundo (90-84).

Tenía a su alcance desde hace varias semanas el poder firmar su mejor marca antes de llegar al ecuador del calendario y la plantilla de Sito Alonso ha conseguido llevarse otro récord a su bolsillo con su undécimo triunfo en 16 jornadas. El mejor balance del club murciano en sus cuarenta años de historia y que le permite mantener la cuarta plaza a falta de un partido para completar la primera vuelta. O lo que es lo mismo, el UCAM se jugará ser cabeza de serie de la Copa del Rey de Valencia el próximo domingo en el Martín Carpena ante el Unicaja Málaga.

Y eso que estuvo a punto de complicarse sus opciones ante un equipo aragonés que cuanto más tocado parecía, más problemas generó a los universitarios en el Palacio. El UCAM encaró el último cuarto con una renta de 23 puntos en el marcador (77-54), sin embargo, consiguió ganar por tan solo seis de diferencia al término de los cuarenta minutos. Un sabor quizás un poco agridulce después de varios minutos en los que los universitarios se volvieron a mostrar como un equipo sólido y generoso en el esfuerzo, junto a un ataque efectivo, porque le hubiera servido para tener un balón de oxígeno en el 'basketaverage' para intentar hacerse por esa cuarta plaza en su duelo con el Baskonia (que cuenta con un partido menos).

El Casademont Zaragoza creó mucho peligro con su quinteto más pequeño, una nueva variante ante la baja de Dubljevic que le había ido bien estas dos jornadas con Robinson como 'cinco'. Pero es que, cuando se quedó tocado en esta posición ante las faltas del nortemaeircoano y Koumadje, más problemas creó en el Palacio. Y eso que Dylan Ennis y Howard Sant-Roos fueron de lo más destacados del equipo en defensa, intentando frenar a sus exteriores y también a un Yusta que acabó con 14 puntos además de un Bell-Haynes con 24.

En el UCAM, Cacok y Forrest, con 15 y 12 respectivamente, fueron los máximos anotadores en un partido en el que Sito Alonso contó con la baja de Jonah Radebaugh, por una artriris postraumática en su pie derecho sufrida el pasada miércoles en la victoria ante el Rostock Seawolves. Además, David DeJulius fue el referente en este aspecto con 16 puntos anotados.

Un aviso al inicio

A los tres minutos llegó la primera canasta en juego de un UCAM Murcia al que le costó carburar. Los triples de Toni Nakic rescataron a los universitarios de unos primeros compases en los que les costó hacerle daño a la defensa del Casademont Zaragoza, que apostó de inicio por el quinteto pequeño que le había dado tan buenos resultados en las últimas jornadas con Robinson de pívot (3-9). Sin embargo, el equipo aragonés contestó a cada acción ofensiva por parte de los locales y mantuvo su colchón durante todo el cuarto gracias a los puntos de Bell-Haynes y el propio Robinson. Kelan Martin fue el primero en la rotación para Sito Alonso, pero el nuevo ala-pívot no tuvo fortuna con sus primeros lanzaminetos. Todo lo contrario que un Howard Sant-Roos que gracias a su buena lectura y acierto permitió al UCAM igualar el marcador cuando mejor estaba trabajando en defensa, aunque sin llegar el brillo en ataque (16-16). No obstante, un parcial de 2-6 en los últimos minutos, con una canasta del Bell-Haynes sobre la bocina cerró este periodo (18-24).

Forrest engancha al UCAM

Con la llegada del segundo cuarto irrumpió en el partido Michael Forrest, en un partido en el que Radebaugh se quedó fuera la convocatoria por una lesión en el pie. Dos triples consecutivos del base se convirtieron en el chispazo que necesitaba el conjunto universitario y Falk, tras atrapar un rebote ofensivo, consiguió anotar a aro pasado provocando el tiempo muerto de Jesús Ramírez tras el 8-2 de parcial en tres minutos que lo igualaba todo de nuevo (26-26). El norteamericano continuó destrozando a la defensa del Zaragoza, primero con su tercer triple en este tramo, y después acudiendo a la línea de tiros libres para poner por delante al UCAM (30-26). Encontró la velocidad adecuada el equipo universitario, siendo sólido atrás y elevando sus revoluciones en ataque para anotar 16 puntos en apenas cinco minutos, siendo un parcial de 16-2 en el cuarto, con un Sant-Roos vital en los dos extremos de la pista y un Forrest desatado (34-26). Un mate a una mano de Cacok hizo retumbar al Palacio y continuó guiando al UCAM en un cuarto de récord (38-28). Pero a partir de ahí, el partido elevó su temperatura, debido a las faltas realizadas por ambos equipos, y pese a que eso ayudó al Zaragoza en un primer momento para recortar, los universitario supieron conservar su colchón (45-34).

Velocidad y revoluciones

El Casademont Zaragoza intentó elevar su nivel defensivo, aunque eso le costó cuatro faltas en apenas dos minutos. Tenía el UCAM en su mano la baza de ir al tiro libre después de firmar un parcial de salida en el inicio de la segunda parte de 6-2 que volvió a noquear a los visitantes al elevar la distancia hasta los 15 puntos (51-36). Las cuatro personales de Robinson y Koumadje, los dos pívots del Casademont en el partido, provocó la entrada de Soriano y allanó mucho más el camino de los universitarios en el encuentro. Eso sí, el UCAM también tuvo que dejar en el banquillo a Cacok por el mismo motivo. Los triples de Nakic y DeJulius ampliaron aún más la distancia (60-40), aunque rápidamente respondió DJ Stehpens desde la misma línea para abrir un parcial de 0-8 que dio esperanzas al Casademont (60-48). Apostó Sito Alonso por Forrest con DeJulius en pista junto al regreso de Kelan Martin, y fue entonces cuando el equipo se reactivó. Devolvió el parcial a su rival con las canasta de Cate y un triple de Raieste y recobró de nuevo sensaciones (67-48). Tras varios intentos Kelan Martin anotó su primer triple desde su llegada y Raieste, a la contra, dejó tocadísimo al Casademont (77-54).

Un desenlace inesperado

El UCAM tan solo debía conservar su ventaja para hacerse con una importante victoria en la clasificación y mantener su cuarto puesto para acercarse a ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Y así lo hizo con unos primeros minutos en los que el Casademont estaba lejos en el marcador, pero que Sito Alonso tuvo que gastar su primer tiempo muerto para no perder la intensidad (81-63). Volvió a acercarse el conjunto aragonés, ya con Robinson y Traoré en pista junto a Yusta y un Bell-Haynes que, desde el triple, parecía abrir un escenario distinto a cinco minutos d ggel final tras 0-8 en este tramo (83-71). Fue entonces cuando Robinson se marchó eliminado por faltas y una técnica por un choque con Falk, pero el Casademont se negaba a bajar los brazos ante un UCAM que comenzó a dudar (83-77). Sito Alonso tuvo que agotar su segundo tiempo muerto al acercarse su rival a tan solo seis puntos, despues de llegar a contar con una renta que rondaba siempre los veinte, y el UCAM respondió con una canasta de Sant-Roos en la que sacó el adicional (86-77). Apareció también Ennis para intentar apagar el fuego, pero lo avivó Yusta de nuevo en la siguiente acción (87-80). Se produjo un intercambio de canastas, con el Casademont presionando a toda pista, que benefició al UCAM para cerrar un último cuarto que se complicó más de lo esperado (90-84).