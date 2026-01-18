El Real Murcia pone a prueba su ambición ante un Ibiza al alza

El Real Murcia viaja a las Islas Baleares para enfrentarse esta tarde al Ibiza (18.15, LaLiga+/La 7) en Can Misses con la clara intención de volver a ganar. Necesita el cuadro grana (30 puntos) la victoria para continuar a remolque de la cabeza de la liga que marca el Sabadell con 38 unidades. Además, el enfrentamiento directo entre el Atlético Madrileño (37) y el Europa (31) dejará seguro una ocasión para recortar distancia en la zona alta. Quiere el Murcia volver a la senda de la victoria, de la que le sacó el Hércules con el gol de Samu Vázquez en el último instante de la pasada jornada.

Lo que el año pasado habría sido un duelo en la parte alta de la clasificación será este domingo simplemente una prueba a la ambición de cada equipo, pero con diferentes propósitos. El Real Murcia sí ha cumplido con las expectativas gracias a la resurrección que le ha aportado la llegada al banquillo de Adrián Colunga. Pelea por los puestos de privilegio y aspira incluso a llegar a lo más alto. No así el Ibiza, que sobrevive en una muy mala temporada y centra sus esfuerzos en mantener la categoría.

La ambición de los dos conjuntos estará a prueba después de sus movimientos en el mercado. El cuadro de Colunga ya ha efectuado tres movimientos. Joel Jorquera, que debutó frente a los herculanos, fue el primero en unirse a la disciplina grana desde el Moreirense portugués. Le han seguido Óscar Gil, procedente del Castellón, y Víctor Narro, desde la Sampdoria italiana.

Felipe Moreno con Víctor Narro / Prensa Real Murcia

Zeka, una salida cantada

Dos extremos y un central para corregir carencias futbolísticas y numéricas que tenía el equipo en esas zonas del campo y que mandan un claro mensaje de las intenciones del Real Murcia. Sobre todo, por la calidad de los fichajes, que llegan desde ligas superiores. El cuadro de la Nueva Condomina quiere el ascenso. No ha dado solamente altas el Murcia, también confirmó ayer la baja de Agim Zeka, que ha tenido un paso muy discreto por la ciudad.

Además de la salida de Zeka, cuenta Adrián Colunga con hasta cinco lesionados. Diego Piñeiro sigue recuperándose de su pubalgia. Jorge Mier continúa lesionado del sóleo de su pierna derecha. Moyita no llega al partido, a pesar de estar cerca de su recuperación de la misma dolencia que el lateral. Álvaro Bustos tiene molestias en la rodilla izquierda y Héctor Pérez se recupera de su rotura en los isquiotibiales. Álex Schalk tampoco viaja.

En el otro lado del campo estará un Ibiza sumido en una revolución tras su mala primera vuelta. En primer lugar, abrió la puerta a Fede Vico, Josep Señé, Belman y el exmurcianista Álex Gallar para comenzar la remodelación de la plantilla. Continuó con Mounir y Santy Müller. Seis bajas que han provocado seis incorporaciones.

El equipo de Miguel Álvarez, que viene de renacer en el Cartagonova con la victoria por 1 a 4 frente al Cartagena, ha recuperado la esperanza después de dos meses sin ganar y ha firmado a los delanteros Max Svensson y Javi Eslava; a los extremos Georges Nsukula e Izan Yurrieta; al mediocentro Théo Valls y al central Yann Kembo para cambiar su rumbo. Tampoco tendrá disponible a José Albert por la roja directa vista en el Cartagonova.

En el césped de Can Misses se verá qué equipo ha encajado mejor las piezas tras los cambios en el mercado invernal.