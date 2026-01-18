Las previas de los equipos de la Región de Segunda RFEF

UCAM Murcia-Puente Genil, Xerez CD-Águilas FC, Deportiva Minera-Melilla, Yeclano Deportivo-Xerez Deportivo y Real Jaén-Lorca Deportiva se disputan este domingo.

UCAM Murcia-Puente Genil

Nueva jornada en Segunda Federación y el UCAM Murcia tiene una cita clave para seguir aferrado a la lucha por el liderato. Después de la derrota de la semana pasada en casa del Antoniano, el club universitario bajó a la tercera posición, a cuatro puntos del Águilas, que sigue haciendo los deberes. El encuentro de hoy, ante el Puente Genil, se disputa en La Condomina, a partir de las 12:00 horas.

El UCAM Murcia tan solo tenía la misión de sumar ante el Antoniano para seguir estando a un punto del Águilas y meterle presión. Los errores y la falta de acierto en el ataque condenaron a los de Germán Crespo a irse de Sevilla con una derrota. El equipo notó un bajón en el segundo tiempo después de una destacada primera parte. Para el encuentro de hoy, el técnico cordobés habrá tenido que incidir, durante toda la semana, en esa faceta ofensiva, y sobre todo en la concentración de sus futbolistas, para evitar errores, como en el primer tanto del Antoniano.

El técnico cordobés sabe que para este encuentro lo que tienen que hacer es salir con garra desde que el colegiado pite el inicio del encuentro. “Tenemos que ser atrevidos desde el primer minuto de partido. Sé que ellos quieren salir de esa zona peligrosa, pero nosotros vamos a ser el equipo que somos como locales”, mencionó.

Enfrente del UCAM Murcia está el Puente Genil. Un equipo que ha sumado 3 victorias en sus últimos 5 duelos. Los andaluces están con las ganas de abandonar esa zona peligrosa. Aunque no están en descenso, tan solo les separan dos puntos de la zona roja y uno del play off de descenso. El club entrenado por Álvaro Cejudo sabe que van a un escenario complicado, como es La Condomina, pero están preparados para poner contra las cuerdas a los universitarios.

Xerez CD-Águilas FC

Aunque se disputa la segunda jornada de la segunda vuelta, la cita de esta tarde (18:00 horas) en el Estadio de Chapín se puede calificar como la primera final del campeonato. Se enfrentan el líder, el Águilas FC, y el segundo clasificado, el Xerez CD, separados por solo dos puntos, aunque el entrenador costero, Adrián Hernández, ha querido quitar dramatismo a la cita: "A lo largo de la temporada ya se han catalogado otros partidos como decisivos y, aunque no sea una final, se trata de un enfrentamiento de gran importancia ante un rival directo que está realizando una excelente campaña". Sobre el Xerez CD ha destacado que se trata de un equipo "muy coral" y con "similitudes en algunos aspectos del juego con nuestro equipo", destacando que es "un rival complicado, especialmente en Chapín, donde se ha mostrado muy sólido esta temporada".

Para lograr un resultado positivo, Adrián Hernández ha apuntado que su equipo "sea fiel a su identidad", destacando la "importancia de mostrarse compactos, con líneas juntas, algo que no se logró en primera parte ante el UCAM".

Para la cita ha convocado al último fichaje, el extremo Javi Castedo, que ha regresado a El Rubial, quien ya entrenó el pasado viernes con el equipo. Salvo Antonio Sánchez, que tiene molestias en el aductor, quien es duda, el resto del plantel está disponible, incluido el central Uri tras cumplir su partido de sanción, quien acompañará a Ebuka en el centro de la zaga, quedando Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales; Mario Abenza, Keita y Mateo Enríquez se posicionarán en la medular; Javi Pedrosa y Javi Castedo en los extremos, con Chris Martínez como referencia en ataque.

Deportiva Minera-UD Melilla

La Deportiva Minera afronta este domingo una cita clave en el calendario. El conjunto cartagenero recibe a la UD Melilla en el Ángel Celdrán (12.00 horas) en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y definir, de una vez por todas, si el equipo de Checa está preparado para mirar hacia los puestos nobles o si deberá seguir conviviendo con la amenaza de la zona baja.

Instalada en la zona templada de la clasificación, la Minera suma 26 puntos y se mueve en una peligrosa equidistancia: a solo dos del playoff de ascenso, pero también con un margen mínimo respecto a los puestos comprometidos. Esa fina línea convierte el choque ante el cuadro melillense en una auténtica prueba de madurez para un equipo que ha hecho del Ángel Celdrán su principal argumento para competir.

Enfrente estará una UD Melilla necesitada, anclada en puestos de descenso con 21 puntos y obligada a sumar para no descolgarse definitivamente. Sobre el papel, el escenario es propicio para que la Deportiva Minera haga valer su condición de local y sume tres puntos que se antojan imprescindibles. Sin embargo, la realidad del grupo obliga a extremar la prudencia.

El conjunto rojillo llega tras empatar sin goles ante el Estepona, otro rival de la zona baja, en un partido que dejó sensaciones encontradas. Aunque el resultado no fue el deseado, el cuerpo técnico es consciente de que el equipo fue superior al rival y necesita recuperar regularidad y, sobre todo, comenzar a encadenar triunfos si quiere aspirar al objetivo declarado del playoff a final de curso.

Para este choque la Minera ya no contará con los servicios de Salinas, que ha firmado su rescisión con el cuadro cartagenero. El mediapunta no ha cumplido las expectativas y se marcha tras una primera vuelta discreta. No se descarta que este no sea el último movimiento tanto en entradas como en salidas del club.

La importancia del encuentro es mayúscula. Una victoria confirmaría a la Deportiva Minera como un aspirante serio a cotas mayores y le permitiría abrir una pequeña brecha con la zona de peligro. En cambio, una derrota tendría consecuencias indeseadas: el Melilla se acercaría hasta los 24 puntos, quedaría a solo dos del cuadro cartagenero y haría saltar las alarmas en la entidad presidida por José Blaya.

Con ese contexto, el Ángel Celdrán se prepara para vivir una mañana de fútbol decisiva. Se espera un buen ambiente y una notable afluencia de público, consciente de que el apoyo desde la grada puede resultar determinante. La Deportiva Minera no puede fallar.

Yeclano Deportivo-Xerez Deportivo

El Yeclano Deportivo regresa este domingo a La Constitución con la firme intención de reencontrarse con la victoria y seguir consolidando su notable temporada. El conjunto azulgrana afronta una nueva jornada liguera ante el Xerez Deportivo (17.00 horas) con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la zona media-alta de la clasificación e incluso soñar, según se den otros resultados, con cerrar la jornada en puestos de playoff.

El equipo del Altiplano vuelve a su feudo, donde se ha mostrado especialmente fiable a lo largo del curso. La Constitución se ha convertido en el gran bastión del Yeclano, escenario en el que ha cimentado la mayor parte de su casillero de puntos y donde pretende seguir construyendo un proyecto sólido y competitivo. Hacer valer el factor campo será, una vez más, una de las claves del encuentro.

Los de Iván Ruiz llegan a esta cita tras caer por la mínima (1-0) en Melilla, en un partido gris en el Álvarez Claro que dejó un sabor amargo. Aquella derrota frenó momentáneamente la dinámica del equipo, pero no ha alterado la confianza de un vestuario que sabe que en casa suele ofrecer su mejor versión.

Esta semana el club anunció dos bajas, una muy sensible y la otra esperada. La más complicada de suplir es la del central Fadel, que ha sido titular toda la primera vuelta, y que se marcha al Castellón B. La otra la del delantero Loren Bianco que no ha tenido suerte con la camiseta azulgrana.

Enfrente estará un Xerez Deportivo que ha tomado aire en la clasificación tras golear a la Unión Atlético en la última jornada. El conjunto jerezano firmó un encuentro muy serio, especialmente en la primera mitad, lo que le ha permitido mantenerse fuera de los puestos de descenso y llegar a Yecla con la moral reforzada. Un rival que, pese a su situación, ha demostrado ser peligroso cuando encuentra espacios y ritmo.

A priori, el Yeclano parte como favorito, pero la igualdad de la categoría obliga a no conceder margen al error. El duelo ante el Xerez Deportivo puede servir como termómetro para medir las aspiraciones reales del equipo azulgrana en esta segunda vuelta. Un triunfo reforzaría su candidatura a pelear por cotas mayores; un tropiezo, en cambio, devolvería al equipo a la pelea más terrenal de la tabla.

Con ese contexto, La Constitución se prepara para otra tarde de fútbol importante. La afición, consciente del momento, está llamada a empujar a un Yeclano que quiere seguir creciendo desde la solidez y la fiabilidad.

Real Jaén-Lorca Deportiva

Esta tarde, a las seis, el estadio Nueva Victoria va a acoger el partido correspondiente a la jornada diecinueve, segundo de la segunda vuelta. El equipo lorquino viene de perder ante el Puente Genil y el Real Jaén, de empatar ante el Extremadura. Los jienenses están más abajo de lo que se esperaba por el teórico potencial de la plantilla. En la primera vuelta, en el estadio Artés Carrasco, el resultado fue de empate a cero.

Sebas López ha comentado en la previa del partido que "el Jaén empezó con un ritmo alto de puntuación, pero ahora está como todos, muy cerca de arriba y muy cerca de abajo. Las segundas vueltas son mas ajustadas. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir a morir a Jaén. Somos de los pocos equipos que mantiene el entrenador que empezó. Ha habido muchos ceses en lo que va a de temporada. Los dos equipos necesitamos los puntos por lo que va a ser un partido muy reñido e igualado en un buen campo y ante una gran afición. La derrota ante el Puente Genil fue muy dolorosa por como se produjo. Espero esos errores no nos condenen más".

El técnico aguileño del Lorca Deportiva no realizará demasiados cambios. El último en llegar, Dani García, volverá a repetir en el once. Solo está lesionado Galiano, mientras que se espera se concreten algunas salidas y la posibilidad de alguna llegada la cuales se están resistiendo. El colegiado extremeño Pablo Asensio será el encargado de dirigir el partido.