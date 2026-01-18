Pena máxima para el Unión Molinense

El Unión Molinense sufrió una dolorosa derrota en el Sánchez Cánovas ante el Cartagena B (0-1) en un partido marcado por la intervención decisiva del punto de penalti y por la eficacia defensiva del conjunto albinegro, que confirmó su mejor momento de la temporada con una victoria de enorme valor ante un rival directo en la lucha por el playoff.

El filial cartagenero, dirigido por Raúl Guillén, encadenó su segundo triunfo consecutivo a domicilio tras el logrado la pasada jornada frente al Atlético Santa Cruz, otro de los aspirantes a la zona noble. Lo hizo desde la sobriedad, el orden táctico y la capacidad para castigar uno de los escasos errores del Molinense, que volvió a evidenciar dificultades para traducir su dominio territorial en goles.

Unión Molinense - Cartagena B / P.S.

El encuentro transcurrió durante muchos minutos por cauces de equilibrio, con alternativas y escasas ocasiones claras. El Molinense llevó la iniciativa, pero se topó una y otra vez con un Cartagena B bien posicionado, que priorizó la seguridad defensiva y supo manejar los tiempos del partido. El momento clave llegó en el minuto 14 de la primera mitad, cuando un derribo de Hugo Guil dentro del área fue castigado con penalti. Iker Abellán asumió la responsabilidad y, con sangre fría, engañó al guardameta local para establecer el 0-1 que acabaría siendo definitivo.

Tras el descanso, el Molinense intensificó su presión y buscó el empate con mayor determinación, empujado por su afición y por la necesidad clasificatoria. El premio pareció llegar de nuevo desde los once metros, en una acción que desató ciertos momentos de tensión entre los futbolistas locales antes de decidir el lanzador. Finalmente fue Feli quien ejecutó la pena máxima, pero se encontró con la figura de Jhafets, que volvió a erigirse en héroe como ya hiciera la semana anterior en Llano de Brujas. El meta adivinó la intención y detuvo el disparo, apagando la mejor ocasión del Molinense para rescatar al menos un punto.

Jhafets para el penalti / Prensa FC Cartagena

A partir de ahí, el Cartagena B supo sufrir. Replegado, solidario y concentrado, defendió su ventaja ante un Molinense que lo intentó hasta el último suspiro, pero sin la claridad necesaria en los metros finales. La derrota supone un paso atrás para los de Sergio Yufera en su pelea por el playoff, mientras que el filial albinegro, con 22 puntos y a seis de la zona noble, se permite soñar tras confirmar una clara línea ascendente.

El Sánchez Cánovas dictó sentencia desde el punto de penalti. Esta vez, la pena máxima cayó del lado visitante.