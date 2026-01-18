La Minera sueña a costa del Melilla

La Minera vence y convence. El cuadro cartagenero volvió a mostrar una versión muy sólida ante el Melilla en casa. La magia del sempiterno Omar Perdomo y los destellos de un Pitu que ha caído de pie en el Ángel Celdrán fueron suficientes para doblegar a un Melilla superado. Después de terminar 2025 con sensaciones titubeantes, los de Checa han arrancado 2026 con dos victorias en el ‘Coliseo’ y un empate fuera de casa. Estos resultados acercan al combinado rojo de nuevo a un playoff del que se despeñaron en noviembre.

El fichaje estelar de Pitu ha revitalizado el ataque minero. Partiendo desde la izquierda, el precisamente exjugador del Melilla se convirtió en un puñal para la zaga visitante, manteniendo en la suplencia a un Roberto Alarcón cuyo paso por el Llano del Beal resulta discreto y decepcionante hasta el momento.

Apostó Checa por recolocar a Javi Vera en el centro del campo junto a Kamal y la Minera completó la primera media hora más brillante de toda la temporada. Salvo por el susto de Chavarría de cabeza, los de Javi Motos apenas inquietaron. Omar Perdomo volvió a demostrar que es un jugador de superior categoría batiendo a Franganillo desde lejos. El canario sorprendió al meta del Melilla e incluso pudo asistir para que Macías marcase, pero el remate del lateral se topó con el propio cancerbero.

Los jugadores de la Deportiva Minera celebran uno de los goles ante el Melilla / Loyola Pérez de Villegas

Sin comerlo ni beberlo, la Minera se complicó el choque con el empate de Quindimil aún en la primera parte. El que fuera defensor de La Unión puso las tablas de cabeza rematando un córner. Pitu volvió a poner por delante a los llaneros en el segundo tiempo culminando una espectacular jugada por el flanco izquierdo. El Melilla intentó dar un paso adelante y gozó de algún acercamiento, pero los cartageneros defendieron con orden y buscaron las contras con celeridad en un partido que también dejó el debut de Simón Moreno. El atacante, con pasado en el FC Cartagena, suplió a un Kike Carrasco gris que sigue lejos de su nivel en el primer tramo liguero. La escuadra minera buscará confirmar su buen momento en su próxima visita al Águilas de Adrián Hernández.

Ficha técnica:

Deportiva Minera: Álex Lázaro, Álex Macías, Mirapeix, Paco Torres, Manu Galán, Kamal, Javi Vera, Pitu, Kike Carrasco (Simón Moreno, minuto 46), Omar Perdomo, Rubén Mesa (Babacar, minuto 83).

UD Melilla: Franganillo, Muñiz (Lillo Castellano, minuto 73), Quindimil, Chavarría, Abreu (Mohamed, minuto 73), Pelón, Dago, Iván Robles (Claverías, minuto 73), Samu Gomis, Segura, Ayoub.

Goles: 1-0 Omar Perdomo (minuto 26), 1-1 Quindimil (minuto 41), 2-1 Pitu (minuto 52).

Árbitro: D. Sergi Romero (colegio catalán) mostró la tarjeta amarilla a los visitantes Chavarría (minuto 11), Muñiz (minuto 31), Abreu (minuto 33), Quindimil (minuto 59) y Ayoub (minuto 73). Expulsó con roja directa al local Manu Galán (minuto 90).

Estadio: Partido correspondiente a la Jornada 19 del Grupo IV de Segunda Federación en el Estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal, Cartagena.