El Lorca Deportiva paga muy caros sus errores

Han vuelto los fantasmas del inicio de temporada. El Lorca Deportiva perdió el segundo encuentro de la segunda vuelta, este ante el Real Jaén, 4-2. Los lorquinos llevan peor bagaje que cuando empezó la competición. Estuvo por delante hasta en dos ocasiones, jugó muy bien durante varias fases del partido, pero le condenaron los numerosos errores, algunos impropios de jugadores de esta categoría, que permitieron al Real Jaén quedarse con los tres puntos. Muy frágil en defensa. Solo ha sumado cuatro puntos de los últimos veinticuatro.

El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo a las seis de la tarde ante el Recreativo de Huelva en el estadio Artés Carrasco.

El choque empezó muy eléctrico. Los lorquinistas salieron a por todas y, en la primera acción del choque, se adelantaron en el marcador. Buena acción ofensiva; el cuero llega a Naranjo, quien lo hace todo perfecto, incluido el remate, logrando un buen tanto ante la sorpresa de los aficionados locales que empezaron a silbar a su equipo. Quinto gol de Naranjo en la presente campaña.

La primera parte fue muy movida con alternativas en el juego y con llegadas peligrosas a las dos porterías.El técnico aguileño del Lorca, Sebas López, dejó a dos jugadores habituales en el banquillo, como son Jaime Escobar y el centrocampista Willy. El medio campo fue del Lorca, con un Adri Heredia creando muchos problemas con su movilidad entre líneas.

Este jugador cedido por el Granada estuvo a punto de marcar el segundo de su equipo.

El Real Jaén no lograba tener el balón. Las internadas de Soler por la derecha creaban peligro mientras que el mejor jugador local estaba siendo Ñito, un quebradero de cabeza para la zaga lorquinista.En el minuto diecinueve, Naranjo dispuso de otra ocasión muy clara. Estaban siendo los mejores minutos del Lorca Deportiva.

Empezó a reaccionar el Real Jaén, aunque sus acercamientos peligrosos fueron más por errores de los jugadores visitantes, tanto en la salida de balón como en las entregas.Aun así, el meta Rabanillo evitó el segundo del Lorca con un paradón a disparo de Acevedo. Este mismo jugador dispuso de otra acción poco después.El último cuarto de hora fue para el Real Jaén, quien metió al Lorca en su parcela. A falta de cuatro minutos para el descanso, Ernestas, con un paradón, evitó el empate. El equipo local inquietaba mucho por su costado derecho, donde el bullense Morros no estuvo acertado.

Cuando parecía que se llegaría al descanso con ventaja del Lorca, llegó el empate dentro de los tres minutos que añadió el colegiado al primer tiempo. Centró Ñito desde la izquierda, no aciertan a despejar los centrales lorquinistas, el cuero llega muerto al segundo palo donde Morros se despistó y permitió a Javi Moyano marcar por bajo a placer.En el minuto que restaba para el final de la primera parte, el Real Jaén pudo voltear el marcador, pero el disparo de Ñito lo repelió Ernestas.

Un lance del juego entre Real Jaén - Lorca Deportiva / Prensa Real Jaén

Empate a un gol en un primer tiempo donde los visitantes marcaron pronto, dispusieron de varias ocasiones después, perdonaron y dieron vida al Real Jaén que, merced al dominio y ocasiones en el tramo final, igualaron, por lo que el empate se puede considerar justo al ecuador del choque.

Sebas López también vio el socavón que su equipo tenía en el lateral zurdo y dejó a Morros en el vestuario, al igual que Álvaro Martínez. Por el primero salió Jaime Escobar, quien, siendo lateral derecho, jugó en la izquierda. Por Álvaro salió Willy para dar oxígeno al medio campo.

El partido estuvo más igualado en la segunda parte. Los delanteros se atrevían menos, ya que estaban más preocupados de guardar la espalda. El Lorca llegaba con pocos toques al área local. En el minuto cincuenta y cuatro, Adri Heredia se atrevió a disparar desde la frontal del área, pero el lanzamiento raso lamió la base del poste de Rabanillo, quien solo pudo aplaudir el gol del Lorca, cuatro minutos después. Controló Alex Peque en la corona del área local y de gran lanzamiento alojó el cuero en la escuadra. Un golazo, segundo de la presente campaña.

El Lorca tenía otra vez el control del choque, pero no estuvieron finos en defensa, sobre todo por el lateral derecho. En el minuto setenta y uno, destacada jugada de Ñito por la izquierda, Soler queda desarbolado, centró al primer palo y allí, Agus Alonso se anticipa a su par y empata el partido.

Fueron los peores momentos del Lorca, quien había perdido el control del partido y empezó a dar muchas facilidades en defensa. En el minuto setenta y nueve, otro error garrafal en la salida del balón; robó Curro, quien cedió a Mario Martos y este a Agus Alonso, quien no perdonó. Increíble lo que estaba haciendo el Lorca Deportiva en defensa, más parecida a la del inicio de temporada.

En los últimos minutos apenas hubo fútbol. Muchas interrupciones. El Lorca se volcó sobre la meta de Rabanillo, pero con mucho corazón y ninguna cabeza. Encima, los defensas seguían a lo suyo, dando todo tipo de facilidades. En el descuento, si había alguna posibilidad de empatar, ya se encargó la zaga lorquina de ofrecer regalos al Real Jaén Otro error en la salida del balón permitió al hispanouruguayo Agus Alonso hacer el cuarto, tercero en su cuenta particular.