Liga Endesa: UCAM Murcia - Casademont Zaragoza, en directo

En directo: UCAM Murcia - Casademont Zaragoza (18.00 horas, DAZN)

El escolta Jonah Radebaugh se suma a la baja de Moussa Diagne debido a una atritis postraumética sufrida en su pie derecho el pasado miércoles en la victoria ante el Rostock Seawolves

Primer cuarto

A los tres minutos llegó la primera canasta en juego de un UCAM Murcia al que le costó carburar. Los triples de Toni Nakic rescataron a los universitarios de unos primeros compases en los que les costó hacerle daño a la defensa del Casademont Zaragoza, que apostó de inicio por el quinteto pequeño que le había dado tan buenos resultados en las últimas jornadas con Robinson de pívot (3-9). Sin embargo, el equipo aragonés contestó a cada acción ofensiva por parte de los locales y mantuvo su colchón durante todo el cuarto gracias a los puntos de Bell-Haynes y el propio Robinson. Kelan Martin fue el primero en la rotación para Sito Alonso, pero el nuevo ala-pívot no tuvo fortuna con sus primeros lanzaminetos. Todo lo contrario que un Howard Sant-Roos que gracias a su buena lectura y acierto permitió al UCAM igualar el marcador cuando mejor estaba trabajando en defensa, aunque sin llegar el brillo en ataque (16-16). No obstante, un parcial de 2-6 en los últimos minutos, con una canasta del Bell-Haynes sobre la bocina cerró este periodo (18-24).

Segundo cuarto

Con la llegada del segundo cuarto irrumpió en el partido Michael Forrest, en un partido en el que Radebaugh se quedó fuera la convocatoria por una lesión en el pie. Dos triples consecutivos del base se convirtieron en el chispazo que necesitaba el conjunto universitario y Falk, tras atrapar un rebote ofensivo, consiguió anotar a aro pasado provocando el tiempo muerto de Jesús Ramírez tras el 8-2 de parcial en tres minutos que lo igualaba todo de nuevo (26-26). El norteamericano continuó destrozando a la defensa del Zaragoza, primero con su tercer triple en este tramo, y después acudiendo a la línea de tiros libres para poner por delante al UCAM (30-26). Encontró la velocidad adecuada el equipo universitario, siendo sólido atrás y elevando sus revoluciones en ataque para anotar 16 puntos en apenas cinco minutos, siendo un parcial de 16-2 en el cuarto, con un Sant-Roos vital en los dos extremos de la pista y un Forrest desatado (34-26). Un mate a una mano de Cacok hizo retumbar al Palacio y continuó guiando al UCAM en un cuarto de récord (38-28). Pero a partir de ahí, el partido elevó su temperatura, debido a las faltas realizadas por ambos equipos, y pese a que eso ayudó al Zaragoza en un primer momento para recortar, los universitario supieron conservar su colchón (45-34).

Tercer cuarto

El Casademont Zaragoza intentó elevar su nivel defensivo, aunque eso le costó cuatro faltas en apenas dos minutos. Tenía el UCAM en su mano la baza de ir al tiro libre después de firmar un parcial de salida en el inicio de la segunda parte de 6-2 que volvió a noquear a los visitantes al elevar la distancia hasta los 15 puntos (51-36). Las cuatro personales de Robinson y Koumadje, los dos pívots del Casademont en el partido, provocó la entrada de Soriano y allanó mucho más el camino de los universitarios en el encuentro. Eso sí, el UCAM también tuvo que dejar en el banquillo a Cacok por el mismo motivo. Los triples de Nakic y DeJulius ampliaron aún más la distancia (60-40), aunque rápidamente respondió DJ Stehpens desde la misma línea para abrir un parcial de 0-8 que dio esperanzas al Casademont (60-48). Apostó Sito Alonso por Forrest con DeJulius en pista junto al regreso de Kelan Martin, y fue entonces cuando el equipo se reactivó. Devolvió el parcial a su rival con las canasta de Cate y un triple de Raieste y recobró de nuevo sensaciones (67-48). Tras varios intentos Kelan Martin anotó su primer triple desde su llegada y Raieste, a la contra, dejó tocadísimo al Casademont (77-54).