Jean Jules y Eneko Ebro, dos refuerzos para el Cartagena a la espera de poder inscribirlos

En la mañana de ayer, el FC Cartagena ha anunciado sus dos primeras incorporaciones del mercado de invierno. El centrocampista camerunés Jean Jules y el central Eneko Ebro se unen a la disciplina albinegra como primeros refuerzos de la 'era Arribas'. No obstante, la Asociación de Futbolistas Españoles asegura que la entidad portuaria no ha solventado sus deudas con los jugadores de la temporada pasada, por lo que los nuevos miembros del equipo no podrán ser inscritos por el momento.

Según ha podido saber este diario, el FC Cartagena aún no ha solucionado sus impagos con futbolistas de la temporada anterior. La denuncia de uno o varios futbolistas de la campaña 2024-25 en el transcurso de esta temporada activó los protocolos de AFE y la Real Federación Española de Fútbol para garantizar los cobros tras comprobar que esa deuda es cierta. Ese protocolo consiste, entre otras cosas, en suspender los derechos federativos del club. Por tanto, no puede tramitar licencias federativas el Cartagena hasta que solvente sus deudas.

Sabiendo esto, la nueva directiva con Alejandro Arribas como presidente ha decidido anunciar dos 'fichajes' sin poder inscribirlos en Primera Federación. Quizás, acuciada por los malos resultados del equipo en el césped. Quizás, con la esperanza de solucionar los impagos próximamente.

Jean Jules

Es un centrocampista defensivo que destaca por su posicionamiento y recorrido. Llega al FC Cartagena libre, después de quedar sin equipo el pasado verano, y firma un contrato por lo que resta de temporada y la siguiente. A sus 27 años, el africano puede ser un buen refuerzo para ganar presencia en la medular, pero su poco ritmo competitivo deja dudas sobre su aportación al conjunto albinegro. Acumula casi un año sin jugar, dado que en su última temporada participó por última vez con el Aris de Salónica griego a principios de febrero. Además, la 24-25 ha sido su peor temporada como profesional, jugando un total de 90 minutos repartidos en cinco partidos.

El camerunés llegó a ser considerado como una de las perlas de la cantera del Rayo Vallecano, donde se formó como futbolista. Entonces, se destacaba su físico y calidad. Aunque no llegó a debutar con el primer equipo, alcanzó el segundo equipo hasta su salida en 2018 rumbo al Albacete.

En el queso mecánico, que militaba en Segunda División, no tuvo hueco, pero los manchegos lo cedieron al UCAM Murcia (2018) y Rayo Majadahonda (2019) tratando de ofrecerle la progresión que no podía tener en el fútbol profesional. Para la 2020-21 se quedó en el Albacete y fue importante, jugando 29 encuentros y marcando un gol en un equipo que perdió la categoría. No permaneció en Primera RFE. Se marchó cedido al Gornik Zabrze polaco (2021), donde a la temporada siguiente (2022) fue fichado en propiedad.

Jugó dos temporadas en Polonia, donde fue de menos a más, y se marchó a Grecia en 2023 para disputar su mejor temporada. Con el Aris de Salónica disputó 29 encuentros, entre ellos, 4 de clasificación a la Liga Conferencia de la UEFA.

Eneko Ebro

Es un joven central de 22 años que llega cedido desde el Bilbao Athletic, filial del Athletic Club, para cubrir la baja de Marco Carrascal, que se alargará hasta final de temporada.

Formado en la cantera del Athletic y cedido al CD Baskonia en el final de la temporada 23-24, el defensa central se estableció en el segundo equipo de los leones el curso pasado, jugando veinte partidos en el grupo 1 de Primera Federación. No obstante, esta campaña no ha tenido relevancia, disputando sólamente tres encuentros y 192 minutos en la primera vuelta. También puede actuar como lateral izquierdo.

Ambos jugadores, Jean Jules y Eneko Ebro, entrenaron ayer con el grupo y comenzaron su puesta a punto después de no tener ritmo competitivo en los últimos meses. Aún no pueden ser inscritos, pero el club espera solventar esta situación pronto.