El Alhama ElPozo cae con honor ante el Barcelona

El Alhama ElPozo dio la cara ante el posible mejor equipo del mundo, el FC Barcelona, con quien perdió por 0-2, un resultado muy honroso. Las alhameñas defendieron con mucho orden, mucha disciplina, no dejando fisuras, aunque no tuvieron opciones en ataque. Las locales saltaron al campo conocedoras de su rol, con mucho que ganar y nada que perder. No es su liga, pero no perdieron la cara al partido en ningún momento. Encajaron los dos goles en sendos saques de esquina.

Gran expectación la que levantó el Barça en su visita a Lorca. Las gradas del recinto lorquino estuvieron pobladas con casi la mitad del aforo cubierto. Las colas para entrar fueron interminables hasta el punto de verse obligada la organización a levantar la mano en los accesos.

El técnico visitante, Pere Romeu, alineó un equipo con bastantes suplentes, ya que Cata Coll, Paredes, Paralluelo o Putellas aguardaron en el banquillo. El partido fue un monólogo de juego del Barça. Con una defensa muy adelantada, dispuso de una posesión brutal, jugando sin prisa, dominando por completo a un equipo alhameño, con Randri García en el banquillo, encerrado en su área.

Las azulonas mostraron mucha actitud, pero apenas pasaron de medio campo. El Barça jugaba mucho en horizontal y el choque se pareció más a uno de balonmano que de fútbol.

El Alhama se multiplicaba para cerrar todas las líneas de pase. Aguantaron 21 minutos sin encajar. El Barça tuvo dos ocasiones claras, ambas abortadas con grandes intervenciones de Sol Belloto.

La portera paraguaya del equipo local no impedir que el Barça se adelantara en el marcador. Saque de esquina, el balón llegó al segundo palo y allí, Claudia Pina, controló y de un derechazo certero marcó por arriba.

Tal y como transcurrió el primer tiempo, el resultado de un solo gol a favor del Barça se consideró un éxito para el Alhama ElPozo. Las azulgranas, muy superiores técnicamente, pero muy lentas y previsibles en sus acciones. El Alhama muy bien defendiendo, con las once en su parcela.

Los técnicos decidieron cambiar algunas cosas cumplido el cuarto de hora del segundo tiempo en forma de sustituciones. El entrenador visitante hizo tres de una tacada. El local, un refresco con Yiyi por Gestera.

Poco después, el Alhama llegó por vez primera en todo el partido al área barcelonista. Los aficionados celebraron el primer córner botado por las alhameñas en el minuto 70.

La segunda mitad se hizo infumable e interminable. Demasiadas revisiones en el VAR solicitadas por los técnicos, sin ritmo y sin fútbol. En otro saque de esquina llegó el segundo para las visitantes. Centro de córner, raso, que no acertó la defensa alhameña a despejar, y Graham, dentro del área pequeña marcó a placer.

A falta de otra cosa, la numerosa afición blaugrana celebró la salida al campo de Alexia Putellas. El Barça dominaba ampliamente, pero no encontraba el camino de la portería local. No le hacía falta ni velocidad ni intensidad. Parecía que no quería hacer sangre.

Las locales, que la próxima semana jugarán un partido de su liga ante el Granada, no se descompusieron en ningún momento, dejando un gran sabor de boca, sobre todo por la actitud y la aptitud de todo el equipo.