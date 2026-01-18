Alhama ElPozo-Barça, una lucha desigual esta mañana en Lorca

Esta mañana, a las doce (DAZN), el estadio Artés Carrasco va a coger el partido de la jornada dieciséis que va a enfrentar al Alhama ElPozo con el mejor equipo del mundo del fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona.

Las alhameñas son claramente inferiores, pero les mueve la ilusión. Es una utopia en pensar que las de Randri García van a derrotar al Barça, que viene de endosarle un 12-1 al Madrid CFF. En la primera vuelta las azulgranas marcaron ocho goles al Alhama.

El conjunto murciano necesita ganar, ya que solo está tres puntos por encima del descenso. Pero es muy probable que esto haya que dejarlo para la semana que viene, cuando se enfrente al Granada.

Por lo tanto, es un partido para disfrutar con nada que perder. Lo más destacado del choque de este mediodía es que la directiva que preside Antonio García va a hacer el agosto en enero, ya que es muy probable que en torno a cinco mil personas estén en las gradas del recinto lorquino. La colegiada madrileña Alicia Espinosa será la encargada de dirigir el partido.

En la primera rueda de prensa prepartido de Randri García tras cumplir dos años de sanción -reapareció en el banquillo la pasada jornada ante el Eibar-, dijo que « todos los partidos son de nuestra liga, pero sabemos que es complicado ganar a un equipazo como el Barça. Lo planteamos como un partido de crecimiento e intentar competir el máximo tiempo posible. Y sobre todo que es un premio para estas jugadoras y para la Región de Murcia. Todos los días no viene a Lorca el mejor equipo del mundo. Será una fiesta del fútbol femenino. Vamos a intentar ponérselo difícil».

Nini, nueva jugadora

La internacional defensora haitiana Ruthny Mathurin ‘Nini’, de veinticinco años, es nueva jugadora del Alhama. Juega de central o de lateral izquierda, y proviene del Racing Power de la Primera División de Portugal. En el 2023 jugó con Haití el Campeonato del Mundo.