El Águilas FC se mantiene líder pese a las adversidades

La tarde no transmitía buenas sensaciones para el Águilas FC por distintas circunstancias, en un partido que arrancó cuarenta y cinco minutos de retraso, por la agresión nada más bajar del autobús a un miembro del cuerpo técnico del Águilas FC, a quien se tuvo que trasladar al hospital, según ha podido conocer esta redacción de fuentes del club costero, situación por la que se llegó a plantear el aplazamiento del partido, un hecho que también confirmaba el técnico Adrián Hernández en rueda de prensa; finalmente, se retrasó esos cuarenta y cinco minutos. Pero la tarde guardaba más adversidades; a los seis minutos estuvo detenido durante diez minutos al apagarse parte de la iluminación del estadio. Sin embargo, tras una primera hora de respeto y contención de los locales, sobre todo tras el gol de Nané para los locales, los costeros fueron superiores, con más argumentos ofensivos y merecedores incluso de un mejor resultado, aunque un empate en Chapín también se puede dar por bueno después de todo lo que ha rodeado el partido.

Sobre un terreno de juego muy irregular en el que apenas se podía triangular jugadas, había que estar muy atentos y metidos en el partido para tener opciones en las porterías, sobre todo en balones largos, como sucedió antes de la media hora cuando Uri buscó a Chris Martínez, quien dejó el balón a Kevin Manzano, que desde el punto de penalti envió el esférico ajustado al poste.

El partido estaba muy trabado, con mucha disputa en el medio del campo, sin apenas poder llegar a las áreas a través de jugadas; el juego directo era el argumento más utilizado, sobre todo por los costeros, que se encontraban muy cómodos en defensa, sin pasar apuros, permitiendo a los jugadores locales que tocaran el esférico en zonas alejadas a la portería de Salcedo. Solo a balón parado se aproximaban los locales, sobre todo a través de córner; en uno de ellos, tras varios rechaces dentro del área, Nané enviaba el esférico dentro de la portería de Salcedo, adelantando a los locales.

Reaccionaba el equipo de Adrián Hernández presionando la salida de balón de los locales, teniendo más presencia en el centro del campo y buscando las bandas, aunque sin crear ocasiones; tan solo un centro de Mario Abenza, no acertó Kevin Manzano a rematarlo con claridad, despejando un defensor el balón a córner.

Xerez CD - Águilas FC / Prensa Águilas FC

Tras el paso por vestuarios, Adrián Hernández dio entrada a Aitor y a Javi Castedo, que vuelve al Águilas FC, movimientos que sirvieron para cambiar el ritmo de los costeros, que mantuvieron la presión con la que terminaron el primer acto. Con un lanzamiento lejano de Johan Terranova que salió fuera, comenzó el mejor juego de los costeros, un lanzamiento que invitaba a Kevin Manzano a repetirlo y a probar desde lejos, enviando el esférico al larguero. Eran los mejores minutos de los de Adrián Hernández; se anticipaba a los balones, el balón siempre rondaba el área local, con ocasiones; entre Josete y De La Calzada evitaban el remate de Kavin Manzano en el área pequeña. A la contra pudieron ampliar la ventaja los de Xerez; Mati Castillo llegaba a la línea de fondo para servir a Zelú, que no llegó al balón.

La mayor posesión y ritmo del Águilas tuvo premio; tras poner Adrián Hernández a todos sus efectivos ofensivos en el campo con la entrada de Fer Martínez, este realizó una jugada por la banda derecha que lograba centrar, para que Aitor rematara a gol, logrando el empate. Con un equipo costero muy metido en el partido, llegó otra ocasión de Javi Castedo, pero su lanzamiento dio en el lateral de la portería. No se conformaban los costeros con el empate, manteniendo un juego muy ofensivo, lo que provocó unos últimos minutos de ida y vuelta a las dos porterías, finalizando la cita con un empate que mantiene a los costeros líderes.