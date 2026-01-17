Baloncesto
Un reanimado Caesa recibe al Tizona, otro rival por la permanencia en Primera FEB
Los de Féliz Alonso quieren dar continuidad a las buenas sensaciones tras su primer triunfo en tres meses para escapar de la zona baja
EFE
El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, reanimado tras romper una pésima racha de 11 derrotas en la Liga de Primera FEB, buscará su cuarto triunfo y segundo del tirón este sábado en casa frente al Grupo Ureta Tizona Burgos, que es otro rival directo en la pelea por la permanencia en la segunda categoría nacional.
El partido, correspondiente a la decimoséptima jornada, comenzará a las siete de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena y el conjunto entrenado por Félix Alonso lo afrontará siendo el decimoquinto clasificado, el antepenúltimo, con un bagaje de tres encuentros vencidos y 12 perdidos, y enfrente tendrá al que es el decimocuarto con un 4-11.
Los blanquinegros vienen de vencer por 84-91 en la pista del Melilla Ciudad del Deporte, que es el colista con sólo dos victorias, mientras que la penúltima posición la ocupa el Palmer Basket Mallorca Palma, con el mismo 3-12 que acredita el Caesa.
El conjunto de Félix Alonso, que se reencontró con el triunfo tres meses después, está en disposición de seguir con la progresión iniciada en Melilla y en ello piensan los cartageneros, que contarán con una buena oportunidad para hacerlo pues el Tizona Burgos es de esos equipos que andan algo a la deriva. Su racha negativa es de tres derrotas consecutivas y el pasado domingo cayó por 85-102 en casa frente al Hestia Menorca.
