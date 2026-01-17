El Hozono Jairis prolonga su idilio con la victoria en Ferrol

El Hozono Global Jairis sigue en racha. El conjunto de Alcantarilla sumó en Ferrol la quinta victoria consecutiva y la undécima de la temporada, que le permite seguir en la cuarta posición en solitario y también expectante ante un fallo de los tres dominadores esta temporada de la Liga Femenina Endesa. Las de Bernat Canut, otra vez lideradas ofensivamente por Morgan Bertsch, con 13 puntos, pero con una actuación coral, marcaron distancias en el primer cuarto y luego las mantuvieron para hacerse con la victoria por 50-64.

Después de un arranque con un intercambio de canastas, tras un 9-9 llegó un parcial de 0-9 para las alcantarilleras que cerró Lou López con un triple tras asistencia de Alba Prieto a 18 segundos para el final de un primer cuarto donde las visitantes, en los últimos cinco minutos, se sintieron cómodas en la pista.

Ese 0-9 se amplió hasta un 0-11 en el inicio del segundo cuarto con dos tiros libres de Laura Gil. La esperada reacción del Baxi Ferrol llegó al ajustar más su defensa, pero no logró acercarse a menos de cinco puntos (17-22, min. 16). Otro triple de Lou López y una canasta bajo el aro de Billie Massey volvió a poner tierra de por medio en el tanteo (17-33, min. 20), llegándose al descanso con una cómoda renta de 16 puntos.

La rebelión de las gallegas llegó en el tercer cuarto, donde la defensa del Jairis perdió consistencia. Poco a poco, las de Lino López fueron adquiriendo confianza para ir reduciendo la distancia. El punto más caliente llegó tras un triple de Joris (30-35, min. 27) justo después de un tiempo muerto de Bernat Canut. Pero la respuesta del Jairis no se hizo de esperar. Aparecieron Txell Alcarcón, Aina Ayuso y Laura Gil, a las que se sumó posteriormente Alba Prieto para con un triple volver a poner una cómoda renta para las visitantes (30-45) a 20 segundos del final de un tercer cuarto con el que se llegó con 32-45.

Ya solo le quedaba a las alcantarilleras contemporizar el partido. Y eso hicieron en el último cuarto, donde no vieron en ningún momento peligrar el triunfo. Morgan Bertsch tiró del Jairis en ataque en los primeros compases del último período. Ángela Mataix, que jugaba ante su exequipo, se sumaba al festival (32-50, min. 31) que tuvo que parar Lino López con un tiempo muerto. Sotolová, con un triple, cerró el parcial de 6-0 (38-50), pero volvió a hacerse con las riendas del choque el conjunto de Alcantarilla, que cada vez que el Ferrol trataba de ponerle en problemas, respondía el Jairis, como hicieron Ehk y Alarcón con dos triples consecutivos para poner el 40-60. Aunque las locales lograron a continuación un parcial de 8-0, el Jairis cerró el choque cómodamente, manteniendo su espectacular racha, que se eleva ya a cinco victorias consecutivas.

Ficha técnica

Baxi Ferrol: Sotolová (5), Blanca Millán (11), Claire Melia (5), Dalayah Daniels (16), Moira Joiner (2) -cinco inicial-; Alba Sánchez (3), Clementine Samson, Elena Rodríguez (2) e Ine Joris (6).

Hozono Global Jairis: Aina Ayuso (4), Txell Alarcón (9), Lou López-Sénéchal (10), Morgan Bertsch (13), Billie Massey (6) -cinco inicial-; Alba Prieto (5), Ángela Mataix (5), Lisa Ehk (7) y Laura Gil (5).

Marcador cada cuarto: 9-18, 17-33 (descanso), 32-45 y 50-64 (final).

Árbitros: Asier Quintas, Pablo Rodríguez y Alejandro Benavente.

Cancha: Pabellón A Malata.