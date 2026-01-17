Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Hozono Jairis, a alargar su mejor racha con el quinto triunfo seguido

Tras vencer al Lointek y sumar su cuarta victoria consecutiva, las de Bernat Canut quieren seguir sumando frente al Baxi Ferrol

Billie Kim Massey, durante el calentamiento del último partido

Billie Kim Massey, durante el calentamiento del último partido / Hozono Global Jairis

EFE

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, que atraviesa su mejor racha de la temporada con cuatro triunfos seguidos en la Liga Femenina Endesa de baloncesto, buscará alargar su buen momento hoy (19.00 horas) en la pista del Baxi Ferrol y, con ello, reforzar la cuarta posición que ahora ocupa en la máxima categoría.

Las de Bernat Canut llegarán a este partido con un bagaje de diez victorias y seis derrotas y con la confianza que le dan sus resultados. En tierras gallegas ya no estará con las murcianas la pívot estadounidense Aaronette Vonleh, traspasada al Lointek. Enfrente estará esta vez un Baxi que es el noveno con un balance equilibrado de ocho triunfos y nueve derrotas.

