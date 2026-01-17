La fe del Caesa Cartagena se impone en un partido con dos prórrogas

El Grupo Caesa Cartagena obtuvo su segundo triunfo consecutivo de la temporada al vencer por 89-87 en la segunda prórroga al Grupo Ureta Tizona Burgos en un partido repleto de alternativas en el que fue capaz de remontar 16 puntos en el tramo final y luego aprovechó su inercia para llevarse la victoria en el tiempo suplementario. Garuba y Domenech, con 23 puntos cada uno, lucieron en la estadística, pero sin la energía de Webster el resultado hubiera sido distinto. En los visitantes los 13 puntos de Jofresa no bastaron.

El cuadro burgalés comenzó mejor el duelo, en especial Andy Huelves, autor de cinco tantos incluyendo los dos primeros puntos del encuentro. Con el base español enchufado los de Denís Pombar mandaban en el ecuador del primer cuarto. Jugando desde la defensa, el cuadro castellanoleonés amplió la ventaja hasta el 12-22. El parcial abierto a favor de los visitantes se prolongó y de qué manera en el arranque del segundo cuarto y llegó al acumulado de 24-36. Al equipo visitante, se le veía cómodo, pero Garuba comenzó a carburar y recortó la distancia con la colaboración de Domenech. El tramo final del segundo tiempo mostró a un Caesa más acertado. Los jugadores locales aparecieron de forma brillante para acercar a su equipo al término de la primera mitad (34-44).

El arranque de la segunda mitad mostró una tendencia completamente diferente a la primera, un Grupo Ureta Tizona Burgos muy acertado que conseguía distanciarse en el electrónico de los cartageneros. El juego deslavazado por parte de ambos equipos a partir de entonces dejó un resultado de 49-63 al finalizar el tercer cuarto y con los cartageneros mostrando su peor versión. Demasiadas concesiones por parte de un equipo en el que pocos jugadores -si acaso Garuba y Domenech- daban el rendimiento mostrado durante los primeros compases del encuentro.

Faltaban 10 minutos y lo mejor para el Caesa Cartagena y lo peor para el cuadro burgalés es que la diferencia aún era corta cuando los visitantes estaban siendo claramente superiores. La energía de Webster, quien no mostró la versión de la semana pasada en el Javier Imbroda de Melilla, le vino bien a los albinegros, que, sin estar ni mucho menos finos, se metieron en la pelea a base de garra.

Daba ya la sensación de que era una montaña demasiado alta la que debían subir los de Félix Alonso pero en un encuentro jugado a arreones el siguiente, que fue para los locales, convirtió la remontada en factible (63-67 con cuatro minutos y medio por jugar). Todavía hubo un 72-73 ya dentro del minuto final. Los castellanoleoneses fallaron una jugada final que casi sentenció la victoria visitante pero no entró y eso le permitió a Rivera empatar con un triple a tres segundos del bocinazo y el partido, con el 75-75, se fue a la prórroga.

Al tiempo extra llegaba el cuadro portuario con la flecha hacia arriba y eso se notó. Un parcial de 7-7 llevó el partido a una nueva prórroga. En los cinco minutos finales, los cartageneros se mostraron más intensos. Los tiros libres fallados en el tramo decisivo por el Tizona también pesaron al cuadro burgalés. La noche acabó con fiesta en el Palacio de los Deportes y la sensación en los visitantes de haber dejado pasar una gran oportunidad.

Ficha técnica

Grupo Caesa Seguros Cartagena: Garuba (23), Idehen (2), Webster (16), Rivera (5), Domenech (23) -cinco inicial-; Yañez (0), Polynice (0), Martín (9), Svejcar (5), Harguindey (0), Ayesa (0) y Faverani (6).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Vila (4), Zidek (12), Jackson (12), Seoane (6), Alonso Ruiz (5) -cinco inicial-; Jofresa (13), Alonso Cuevas (5), Brown-Ferguson (9), Huelves (5), Gil (8), Parrado (6) y Terins (2).

Marcador cada cuarto: 12-22, 34-44 (descanso); 49-63, 75-75, 82-82, 89-87 (final)

Árbitros: Zamora Rodríguez, Sanhermelando García y Ruíz Ramírez.

Cancha: Palacio de los Deportes de Cartagena.