Derrota del FC Cartagena con aroma a cambio de ciclo

El Fútbol Club Cartagena sigue en caída libre. Pero lo peor de esta caída es que ha destapado la ruptura entre la nueva directiva -que no ha podido empezar con peor pie- y el vestuario. Puede que Alejandro Arribas y Javier Hernández no confeccionaran esta plantilla ni escogieran a Javi Rey como entrenador. De hecho, ni siquiera se había escuchado aún su nombre en la ciudad portuaria cuando el técnico gallego firmó por el cuadro albinegro. Pero la transición podría haber funcionado si los resultados hubieran sido otros.

El equipo no gana y eso genera nervios y frustración. Lo que antes funcionaba ya no lo hace y los cambios, por ahora, están siendo a peor. Principalmente, porque ha prescindido el club de cinco futbolistas sin poder realizar ningún fichaje. Una decisión que Javi Rey tilda de incoherente y que ha acabado con la concordia en la caseta albinegra. Léase la rueda de prensa del entrenador.

Viajó el Cartagena a Villarreal con catorce futbolistas de la primera plantilla. Entre ellos, dos guardametas y Luismi «tocado». Por eso tuvo que inventar Javi Rey un nuevo sistema que volvió locos a los futbolistas. Tres centrales, dos carrileros, un único pivote, dos interiores y dos delanteros. Lo que podría ser un 5-3-2. Pero con varios jugadores fuera de su posición habitual.

El colegiado perdona una posible roja a Álex Rubio y un penalti muy claro a Rubén Serrano

El lateral Nil Jiménez se unió a Rubén Serrano e Imanol Baz como tercer central. Irónicamente, fue el mejor defensa del Cartagena en una tarde horrible para los únicos centrales naturales de la plantilla. Falló Baz en salida de balón y permitió el gol que condenó a los suyos. Después falló Serrano, pero se libró del penalti por un favor incomprensible de Alexandre Alemán. En otra época también habría sido roja directa. Ni con el FVS vio el colegiado el clamoroso empujón del zaguero sobre Álex Rubio dentro del área. No es menos cierto que el delantero también debería haber sido expulsado por una plancha minutos antes. El árbitro tampoco tuvo su día.

No funcionó la defensa de cinco. Tampoco De Blasis de pivote único. Por delante se colocaron Fidalgo y Edgar Alcañiz, que se estorbaron entre ellos. Kevin entró bastante en juego en la doble punta, pero Chiki no aportó nada más que una primera jugada que ilusionó a la parroquia albinegra que seguía el partido desde el estadio y desde casa.

Nada más lejos de la realidad. Cuando el Villarreal agarró la pelota, pasados los primeros cinco minutos, tuvo mucha más posesión y criterio en su juego. Eso sí; le costó mucho llegar al área de Iván Martínez y el primer disparo a portería, de Albert García, no llegó hasta el cuarto de hora de partido.

Encaraba el choque el ecuador de la primera mitad con mucha lucha en la medular y pocas ocasiones cuando una jugada marcó el partido. Álex Rubio cometió falta con la plancha sobre Marc Jurado, pero el cuerpo técnico albinegro no quiso utilizar su revisión. No tardaría en arrepentirse.

En el minuto 26 se adelantó el Villarreal B tras un error clamoroso de la zaga albinegra en salida de balón. Imanol Baz quiso ceder a su portero. Rubio, en la presión, le arrebató la pelota y llegó hasta línea de fondo escorado a la izquierda, desde donde puso el pase atrás. El central del Cartagena, que había cometido el fallo, volvió a fallar en su despeje, dejando el balón muerto para que Cheikh Thiam fusilara a portería abierta.

Descuento enloquecido

Tras el tanto local, los visitantes no reaccionaron y en el tramo final del primer acto enloqueció el partido. Otro error defensivo del Cartagena en el repliegue pudo sentenciar el partido. Serrano, que perseguía a Álex Rubio, le empujó con ambas manos sin posibilidad de jugar el esférico y el delantero cayó sobre Iván Martínez, que atrapó el balón dolorido.

Alexandre Alemán señaló en primera instancia falta del delantero, por lo que David Albelda solicitó la revisión por posible penalti. Incomprensiblemente, una jugada que parecía clara y meridiana, se acabó resolviendo con el balón a tierra para beneficio del Cartagena. Tras la absoluta confusión en el terreno de juego, a punto estuvo de poner el empate el cuadro portuario, que no había realizado una buena primera mitad.

Hasta en dos ocasiones la tuvo el conjunto albinegro. En ambas jugadas la sacó Eneko sobre la línea para salvar a los suyos.

Así se marchó el partido al descanso y en la reanudación volvió mejor el Cartagena. Quiso volcarse sobre la portería contraria y llegó con dos acercamientos en los primeros instantes. De Blasis y Nil Jiménez finalizaron jugada sin precisión desde fuera del área, pero avisaron de las intenciones del cuadro cartagenero.

Se quedó en eso. En intenciones. No supo el Cartagena elaborar jugadas ni llegar con peligro en la segunda parte. Se estrelló una y otra vez con un centro del campo mejor formado y con una defensa expeditiva. Quiso cambiar algo Javi Rey, pero no tenía demasiado en el banquillo. Entró Nacho Martínez por Perejón y Ortuño por Edgar, pero mantuvo Rey la defensa de tres centrales y dos carrileros.

A la desesperada

Sólo prescindió de su idea con la entrada de Diego Gómez, con un pie fuera del equipo. Volvió al 4-4-2 a falta de diez minutos, pero con el equipo completamente roto tuvo más ocasiones el Villarreal B para sentenciar que el Cartagena para empatar. Los jugadores del Cartagena terminaron sin saber qué lugar ocupaban en el campo.

Así llegó el final del partido que deja octavo al cuadro portuario y con muchas incógnitas que resolver.