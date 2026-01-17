El FC Cartagena anuncia a Jean Jules y Eneko Ebro sin poder inscribirlos aún

En la mañana de este sábado, el FC Cartagena ha anunciado sus dos primeras incorporaciones del mercado de invierno. El centrocampista camerunés Jean Jules y el central Eneko Ebro se unen a la disciplina albinegra como primeros refuerzos de la 'era Arribas'. No obstante, la Asociación de Futbolistas Españoles asegura que la entidad portuaria no ha solventado sus deudas con los jugadores de la temporada pasada, por lo que los nuevos miembros del equipo no podrán ser inscritos por el momento.

Según ha podido saber este diario, el FC Cartagena aún no ha solucionado sus impagos con futbolistas de la temporada anterior. La denuncia de uno o varios futbolistas de la campaña 2024-25 en el transcurso de esta temporada activó los protocolos de AFE y la Real Federación Española de Fútbol para garantizar los cobros tras comprobar que esa deuda es cierta. Ese protocolo consiste, entre otras cosas, en suspender los derechos federativos del club. Por tanto, no puede tramitar licencias federativas el Cartagena hasta que solvente sus deudas.

Sabiendo esto, la nueva directiva con Alejandro Arribas como presidente ha decidido anunciar dos 'fichajes' sin poder inscribirlos en Primera Federación. Quizás, acuciada por los malos resultados del equipo en el césped. Quizás, con la esperanza de solucionar los impagos próximamente.

Por lo pronto, tanto Jean Jules como Eneko Ebro entrenan hoy con el FC Cartagena a las órdenes de Javi Rey, quien también está en el punto de mira. Pretende reforzar el conjunto albinegro la posición de pivote, donde el entrenador cuenta con Alejandro Fidalgo y Pablo Larrea; y también el centro de la zaga, zona que se ha visto muy mermada por las lesiones de Marco Carrascal y Fran Vélez.