El Casademont llega a Murcia con DJ Stephens y un quinteto más bajo

El UCAM Murcia CB regresa al mejor escenario posible para cortar su mala racha en la Liga Endesa. El conjunto universitario ya tiene en su bolsillo en billete para la Copa del Rey de Valencia que se disputará en febrero, pero se encuentra inmerso en una mala racha a la que quiere poner fin cuanto antes.

No solo por los resultados, al enlazar tres derrotas consecutivas por primera vez esta campaña en la ACB, sino por perder esa chispa que le ha llevado a firmar el mejor arranque de su historia en la competición. De hecho, todavía puede firmar su mejor primera vuelta si alcanza las once victorias en las dos jornadas que restan antes de alcanzar el ecuador del calendario, lo que permitiría a los de Sito Alonso ser cabeza de serie en la gran cita del Roig Arena.

No obstante, para que eso ocurra deberá superar mañana a un Casademont Zaragoza que se podría decir que se encuentra en un momento dulce al enlazar dos victorias seguidas, hasta que se cruzó con el Valencia Basket el pasado lunes, y que cuenta con un viejo conocido del equipo murciano en su plantilla.

Y es que el alero DJ Stephens visitará por primera vez la capital del Segura como visitante tras formar parte la pasada campaña de la plantilla del UCAM Murcia. El jugador norteamericano llegó en diciembre de 2025 a Murcia con la intención de reforzar a un equipo que, al igual que en este año, aunque por circunstancias diferentes, estaba sufriendo en la posición de ala-pívot. Un mes más tarde llegó la incorporación de Kaiser Gates, ahora lesionado gravemente de la rodilla, y el UCAM contó con un repertorio más amplio para finalizar el pasado curso.

A pesar de contar con un poderoso salto vertical y dejar grandes jugadas en el Top de la temporada, gracias a su facilidad para realizar mates igual de espectaculares que complicados, Stephens no continuó en la plantilla de Sito Alonso, aunque sí encontró acomodo en un Casademont Zaragoza en el que acumula una media de 15 minutos en doce encuentros.

El alero, de 35 años de edad y 1,98 metros de estatura, anota 5,2 puntos por partido y tiene una media de 2,4 rebotes. No obstante, en las últimas tres jornadas está destacando por su buen porcentaje desde el triple, con 6 lanzamientos convertidos de 9 en esos tres encuentros.

Stephens forma parte de un Casademont Zaragoza que ha sabido reconvertirse ante las importantes bajas de Koumadje y Dubljevic en la posición de pívot. Por eso, el entrenador Jesús Ramírez, apostó por darle la titularidad a Devin Robinson en el puesto de pívot, apostando por un quinteto más pequeño, y el experimento no ha podido salir mejor.

Robinson como pívot

Mérito del técnico por idear ese plan y del jugador por dar ese paso adelante y asumiendo la responsabilidad de ser la única referencia interior. El primer día en el que se pudo ver a este ‘nuevo’ Casademont fue en la victoria de los zaragozanos ante el Gran Canaria en el que resultó uno de sus mejores partidos de la temporada. Ese día Robinson fue el MVP con 18 puntos con un espectacular 80% en tiros de dos para acabar con 22 de valoración.

En el naufragio en Valencia, también Robinson fue el mejor y protagonizó, hasta que los problemas físicos pudieron con él, un buen partido con una gran primera parte. A pesar de no estar al cien por cien, el americano anotó 19 puntos (20 de valoración). Pasado el mal trago, el Casademont se jugaba su futuro europeo y Robinson volvió a aparecer con 23 tantos y 25 de valoración.

Y es que, a pesar de algunos lógicos problemas en defensa, a los aragoneses les está sentando bien este nuevo sistema. Robinson tiene más espacios por dentro con cuatro jugadores más abiertos y, además, se aprovecha de que el equipo pueda correr más. El tiempo dirá si su ubicación en el puesto de pívot es circunstancial o ha encontrado ahí Ramírez una variante táctica más a usar en el futuro, pero de momento el técnico ha dado con la tecla mientras Robinson ha encontrado su mejor nivel fuera de su zona de confort.

Ser cabeza de serie en la Copa, el objetivo

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dijo antes del partido contra el Zaragoza que sería histórico para su equipo ser cabeza de serie en la Copa del Rey y van a luchar por ello: «Una vez que tú te has ganado ese derecho, tienes que agotar todas tus posibilidades».

Sito tendrá la baja del pívot senegalés Moussa Diagne, lesionado, mientras que el concurso del escolta Jonah Radebaugh, es dudoso tras hacerse daño el miércoles. «No va a entrenar y vamos a ver cómo evoluciona», dijo su entrenador, quien del contrincante señaló que «teniendo algunas bajas, se ha reconducido en diferentes posiciones y la polivalencia de Devin Robinson está haciendo mucho daño».