Primera RFEF
Adrián Colunga, encantadísimo con la llegada de Óscar Gil al Real Murcia
El entrenador grana, que vuelve a ver cómo se llena la enfermería, espera que el nuevo central pueda estar disponible para mañana domingo en Ibiza
Cuando Adrián Colunga empezaba a ver cómo se llenaba de nuevo la enfermería, limitando especialmente la zona defensiva, el fichaje del central Óscar Gil ha caído en el Real Murcia como agua de mayo. «Nos va a ayudar al 100», explicaba ayer el entrenador grana, que confía en que esta misma mañana se pueda liberar definitivamente la ficha de Esteban Saveljich para que el zaguero procedente del Castellón pueda ser la gran novedad de la convocatoria frente al Ibiza. Y es que el preparador murcianista acude a Can Misses con la retaguardia a cuadro. Sin Héctor Pérez ni Jorge Mier, que se habían consolidado en el once desde la llegada del ovetense, los recursos ya limitados se reducían a la nada, de ahí los deseos de Colunga de poder contar desde ya con el último fichaje invernal.
A la espera de saber si Óscar Gil viaja a Ibiza, lo que sí confirmó ayer el entrenador del Real Murcia es que en la convocatoria estará el canterano Jorge Sánchez, quien ya ha disputado minutos con el primer equipo, como ocurrió ante el Antequera y contra el Alcorcón, dos encuentros en los que llegó a completar los 90 minutos.
De todas maneras, aunque Colunga necesite alternativas defensivas en el banquillo, lo normal es que en Can Misses apueste en el once titular por Alberto González y Antxón Jaso, porque el propio Óscar Gil explicaba ayer durante su presentación que «me falta un poco de ritmo competitivo, pero ya estoy a disposición del equipo para ir cogiendo ese punto».
Antes de que el jugador de Peralta afrontara su primer entrenamiento como murcianista, Colunga valoraba su incorporación en rueda de prensa, y todo fueron buenas palabras. «Nos va a dar muchísimo», declaraba el asturiano, que con el ex del Castellón gana la experiencia y los galones que venían faltando en la plantilla desde la lesión de Esteban Saveljich. «Es un futbolista que ya conocía de anteriormente y al que he visto jugar. Su entendimiento de juego es muy bueno y nos va a ayudar en todas las fases del juego», continuaba, destacando además «la ilusión y las ganas con las que llega».
Solo falta ahora que el club haga los deberes y que el central pueda ser inscrito para el partido de mañana. Según publicaba la Cadena Ser, en las últimas horas se había hablado con Saveljich, que pedía un año más de contrato para seguir en Nueva Condomina tras superar la grave lesión que le ha dejado fuera toda esta temporada, pero los responsables granas no contemplan la continuidad del jugador argentino, que quedará desvinculado el 30 de junio, pero que perderá su ficha en esta segunda vuelta.
Óscar Gil es el segundo fichaje invernal de los granas. El primero fue Joel Jorquera. Y todavía llegará algún refuerzo más. Sobre la incertidumbre que se instala en el vestuario en esta época, Colunga quiso quitarle importancia. «Estoy muy contento con los que llegan, y aunque es verdad que hay incertidumbre, es lo que hay».
Con la misma normalidad quiso tratar el tema de las lesiones. «Hay gente lesionada y también hay jugadores que están al 100%, por eso vamos a Ibiza con la mentalidad de sacar los tres puntos».
Óscar Gil: «Voy a por el cuarto ascenso»
Tres ascensos acumula a sus espaldas Óscar Gil, el segundo fichaje del Real Murcia en este mercado invernal. Fue en 2015 cuando dio el salto a la Segunda División con el filial del Athletic de Bilbao. Logró a conseguirlo con el Racing de Santander en 2019. Y el último ascenso que ha vivido fue en 2024, militando en el Castellón. Ahora, tras aterrizar en Nueva Condomina, el nuevo central murcianista llega al club grana para asumir su rol y aportar su liderazgo con el objetivo de poder ayudar al Real Murcia a lograr un ascenso que se le resiste. «Tengo tres ascensos y voy a por el cuarto», decía ayer el jugador navarro tras ejercitarse por primera vez a las órdenes de Colunga a la espera de saber si hoy entrará ya en la convocatoria para el partido de mañana en Can Misses ante el Ibiza.
«Estoy encantado de estar aquí, muy contento. La despedida del Castellón fue dura y emotiva, pero la bienvenida que he recibido en Murcia ha sido fantástica. El proyecto del club es ambicioso y vengo con muchas ganas de contribuir. Tengo tres ascensos y voy a por el cuarto”, decía el jugador.
Aunque Óscar Gil reconocía que había tenido otras opciones en este mercado invernal, el ambicioso proyecto del Real Murcia había sido clave en su elección final. «Quiero ayudar a los clubes a lograr lo que se merecen y aquí veo esa oportunidad», comentaba en una rueda de prensa de presentación en la que estuvo acompañado del consejero José Miguel Almagro. Sorprendió la ausencia de Pedro Asensio, responsable de la comisión deportiva.
En su intervención, el central de Peralta dejó claro que llega para asumir el rol y los galones que le da la experiencia. «Asumo ese rol de liderazgo. Es algo innato en mí y creo que es beneficioso para el equipo. Daré el 100% para hacer más fácil el trabajo a todos los demás».
Sobre su estado físico dijo que «estoy bien, me gusta cuidarme y tengo una rutina bastante marcada. Me falta un poco de ritmo competitivo, pero ya estoy a disposición del equipo para ir cogiendo ese punto».
