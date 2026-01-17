Adrián Colunga, encantadísimo con la llegada de Óscar Gil al Real Murcia

Cuando Adrián Colunga empezaba a ver cómo se llenaba de nuevo la enfermería, limitando especialmente la zona defensiva, el fichaje del central Óscar Gil ha caído en el Real Murcia como agua de mayo. «Nos va a ayudar al 100», explicaba ayer el entrenador grana, que confía en que esta misma mañana se pueda liberar definitivamente la ficha de Esteban Saveljich para que el zaguero procedente del Castellón pueda ser la gran novedad de la convocatoria frente al Ibiza. Y es que el preparador murcianista acude a Can Misses con la retaguardia a cuadro. Sin Héctor Pérez ni Jorge Mier, que se habían consolidado en el once desde la llegada del ovetense, los recursos ya limitados se reducían a la nada, de ahí los deseos de Colunga de poder contar desde ya con el último fichaje invernal.

A la espera de saber si Óscar Gil viaja a Ibiza, lo que sí confirmó ayer el entrenador del Real Murcia es que en la convocatoria estará el canterano Jorge Sánchez, quien ya ha disputado minutos con el primer equipo, como ocurrió ante el Antequera y contra el Alcorcón, dos encuentros en los que llegó a completar los 90 minutos.

De todas maneras, aunque Colunga necesite alternativas defensivas en el banquillo, lo normal es que en Can Misses apueste en el once titular por Alberto González y Antxón Jaso, porque el propio Óscar Gil explicaba ayer durante su presentación que «me falta un poco de ritmo competitivo, pero ya estoy a disposición del equipo para ir cogiendo ese punto».

Antes de que el jugador de Peralta afrontara su primer entrenamiento como murcianista, Colunga valoraba su incorporación en rueda de prensa, y todo fueron buenas palabras. «Nos va a dar muchísimo», declaraba el asturiano, que con el ex del Castellón gana la experiencia y los galones que venían faltando en la plantilla desde la lesión de Esteban Saveljich. «Es un futbolista que ya conocía de anteriormente y al que he visto jugar. Su entendimiento de juego es muy bueno y nos va a ayudar en todas las fases del juego», continuaba, destacando además «la ilusión y las ganas con las que llega».

Solo falta ahora que el club haga los deberes y que el central pueda ser inscrito para el partido de mañana. Según publicaba la Cadena Ser, en las últimas horas se había hablado con Saveljich, que pedía un año más de contrato para seguir en Nueva Condomina tras superar la grave lesión que le ha dejado fuera toda esta temporada, pero los responsables granas no contemplan la continuidad del jugador argentino, que quedará desvinculado el 30 de junio, pero que perderá su ficha en esta segunda vuelta.

Óscar Gil es el segundo fichaje invernal de los granas. El primero fue Joel Jorquera. Y todavía llegará algún refuerzo más. Sobre la incertidumbre que se instala en el vestuario en esta época, Colunga quiso quitarle importancia. «Estoy muy contento con los que llegan, y aunque es verdad que hay incertidumbre, es lo que hay».

Con la misma normalidad quiso tratar el tema de las lesiones. «Hay gente lesionada y también hay jugadores que están al 100%, por eso vamos a Ibiza con la mentalidad de sacar los tres puntos».