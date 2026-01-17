Víctor Muñoz culmina en el descuento una agónica remontada de Osasuna sobre el Oviedo

Un gol de Víctor Muñoz en el minuto 92 culminó este sábado la remontada de Osasuna en un partido muy disputado frente al Oviedo (3-2), con Budimir como gran protagonista y un marcador que no dejó de moverse hasta el final.

Osasuna inició algo lento el choque, cediendo una ocasión clarísima para Federico Viñas en el minuto 1, con un disparo del uruguayo que se marchó por línea de fondo cuando tenía todo a su favor para un remate cómodo. Poco después, Víctor Muñoz perdonó al estrellar su disparo en los pies de Escandell.

El Oviedo fue entrenando en calor ante un Osasuna que tuvo claridad arriba. Sergio Herrera salvó a los suyos parando con el pie el derechazo de Ilyas Chaira. Los navarros fueron entrando en calor sin llegar a traducir este arreón en goles a favor.

Rubén García tiró una falta desde la media luna, aunque no consiguió superar el muro del Oviedo. Hassan se sacó un centro espectacular tras un saque de córner que enchufó a la jaula Federico Viñas.

En el minuto 45, cuando todo parecía visto para sentencia. Ante Budimir recogió un gran centro Javi Galán para igualar la contienda de cabeza. Gol de delantera centro puro, pugnando con Unai Luengo en el interior del área para ganar el remate. Equipos a vestuarios y todo por decidir.

La segunda parte comenzó igual, con dos equipos que medían pulsaciones con mucho en juego. Muchísimas pérdidas de balón de ambos equipos, mientras Lisci dio Raúl García de Haro 30 minutos para intentar el gol.

Budimir se topó con el larguero en el minuto 66, dando ánimos a Osasuna de cara a los minutos finales. Alberto Reina, el más listo de clase, aprovechó un balón muerto en el interior del área para, a la media vuelta, finalizar la jugada para hacer el 1-2 con su zurda en el minuto 71.

Boyomo prolongó una falta de Rubén García para que Budimir, con la caña lista, igualase el choque a falta de 15 minutos. Partidazo del croata en ataque y defensa.

La fase final estuvo plagada de intensidad, pero también de muchas imprecisiones. Antes de que Alejandro Quintero pitase el final, Víctor Muñoz aprovechó una segunda acción tras disparo de Iker Muñoz que se coló por la escuadra para dar los tres puntos a Osasuna.