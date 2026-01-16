Víctor Narro, tercera fichaje del Real Murcia en el mercado invernal

Ha pisado el Real Murcia el acelerador en este mercado invernal de fichajes. Después de un primer tramo sin movimientos, en apenas una semana el club grana ya ha confirmado tres refuerzos. Joel Jorquera fue el primero en llegar, debutando la pasada jornada en el partido frente al Hércules. Pero los platos fuertes han comenzado esta semana. Si este jueves se confirmaba la contratación del central Óscar Gil, este mismo viernes se ha hecho oficial la incorporación del atacante Víctor Narro.

El extremo mallorquín llega a Nueva Condomina para conseguir dar verticalidad a una plantilla en la que los atacantes de banda no estaban dando los resultados esperados. Faltaba verticalidad y chispa, y ambas cosas se quieren conseguir con la apuesta por el futbolista de 26 años, que llega cedido por la Sampdoria de la Serie B italiana, equipo al que llegó el pasado verano después de una buena temporada en el Nástic de Tarragona. Aunque la contratación es un préstamo, en el contrato se incluye una cláusula por la que el Real Murcia tendría que comprar al jugador si al final de temporada consigue el ascenso a Segunda División.

"Como futbolista, el Real Murcia incorpora a un extremo diestro con capacidad para jugar en ambas bandas, dotado de verticalidad, desborde y uno contra uno, que puede aportar profundidad, gol y generación de peligro constante en el último tercio del campo", explica el Real Murcia en el comunicado en el que ha confirmado la contratación de Narro. El mallorquín "se formó en las categorías inferiores del RCD Mallorca y del Villarreal CF, antes de dar el salto al fútbol senior en el CD Roda y posteriormente destacar en equipos como Villarreal C y B, Real Valladolid Promesas, Deportivo de La Coruña, Atlético Baleares, CD Lugo y el Nàstic, donde fue figura ofensiva con goles y asistencias", añade en esa nota.

Con su fichaje por el Real Murcia, Narro vuelve a España por la vía rápida. Y es que su paso por Italia no ha sido como esperaba. El pasado verano firmaba por la Sampdoria de la Serie B. Allí se marchó tras su protagonismo en el Nástic de Tarragona, con el que eliminó al Real Murcia en el play off de ascenso el pasado mes de junio. Pero en el primer tramo de la competición italiana apenas ha jugado 34 minutos divididos en cuatro partidos.

Sin ninguna presencia en la Sampdoria, Víctor Narro no ha dudado en aceptar la oferta del Real Murcia. Llega cedido al club grana en busca de los minutos que no estaba teniendo en Italia y con el fin objetivo de volver a alcanzar el buen nivel que dio en el Nástic de Tarragona. En la pasada temporada llegó a jugar 2.403 minutos en Primera RFEF, a los que hay que sumar 263 en el play off de ascenso, en el que el Nástic se quedó a un paso de lograr el salto de categoría. En ese curso marcó seis goles y dio nueve asistencias.

El Real Murcia tendrá ahora que liberar fichas para poder inscribir al jugador mallorquín. Con Joel Jorquera ocupando el sitio dejado por Cadorini y con Óscar Gil esperando para reemplazar al lesionado Saveljich, ahora se espera dar una salida a Schalk para poder hacer hueco en la plantilla de Colunga a Narro.