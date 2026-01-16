Sito Alonso rediseña al UCAM Murcia

En la rueda de prensa previa al partido ante el Gran Canaria, Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, afirmó que podía haber algún cambio de jugadores en la plantilla. Unos días después, llegó Kelan Martin y salió Zach Hicks. Pero también el técnico deslizó que, aprovechando la versatilidad de algunos jugadores de la plantilla, podría introducir variables tácticas. En concreto dijo que «podemos darle un cambio a alguna cosa táctica y también de rotación de jugadores. Hay un montón de posibilidades que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos dejar ahora que Forrest solo juegue al dos o que Falk lo haga al cinco para poder cambiar en todos los bloqueos, y todo eso cambia la forma de defender del rival», expresó.

Un día después, en el partido ante el Dreamland Gran Canaria, ya las puso en práctica sobre el parqué. Jugó los últimos minutos con Forrest en el puesto de escolta y David DeJulius en la dirección del juego. Pero también, en un momento del último cuarto, puso en pista un quinteto sin ningún pívot, con Sander Raieste como ‘4’ y Will Falk de ‘5’. El problema fue que el ‘experimento’ apenas lo pudo llevar a la práctica durante unos 45 segundos porque el estonio se tuvo que ir al banquillo al cometer la quinta falta personal.

Michael Forrest, base del UCAM Murcia, antes del inicio de un partido. / ACB PHOTO/Fermín Rodríguez

Radebaugh, lesionado

El pasado miércoles, en el triunfo ante el Rostock Seawolves en la tercera jornada de la FIBA Europe Cup, dio continuidad a una de las variantes. Salió de inicio con Dani García como base y Jonah Radebaugh, quien se lesionó y se puede perder el partido del domingo ante el Casademont Zaragoza, en el puesto de escolta. Pero no tardó en utilizar como ‘2’ a Mike Forrest, que acabó el partido con 11 puntos, con DeJulius en la dirección de juego. La situación se volvió a dar también tanto en el tercero como en el último cuarto, en esa ocasión durante más minutos con Dani García, que repartió siete asistencias, llevando las riendas, y Forrest volviendo a ser el escolta.

El equipo, que realizó dos primeros cuartos discretos, se desatascó ofensivamente tras el descanso, pero también elevó sus prestaciones en defensa. Y gracias a ello, el UCAM, que venía de sufrir tres derrotas consecutivas en ACB, se rearmó anímicamente y dio un paso al frente para anotarse un triunfo que le deja como líder en solitario y con un pie en los cuartos de final de la FIBA Europe Cup al mantenerse invicto en el Top 16.

Dani García, en el partido ante el Rostock Seawolves / Juan Carlos Caval

El próximo domingo en el Palacio (18:00 horas, DAZN), frente a un Casademont Zaragoza que se ha visto obligado a disputar en cinco días tres partidos, uno de ellos aplazado en ACB el pasado lunes frente al Valencia que perdió por 115-73, a buen seguro que se verán de nuevo estas variantes tácticas que está introduciendo Sito Alonso para buscar ventajas y generar también dudas a los rivales en sus defensas. Por los últimos pasos dados por el técnico, han llegado para quedarse. Además, con la probable ausencia por lesión de Radebaugh -tampoco podrá jugar Moussa Diagne por una fractura en un dedo-, Dani García podría volver a entrar en la convocatoria y así disponer de tres bases además de la opción de Howard Sant-Roos, quien descansó el miércoles, en la dirección de juego.