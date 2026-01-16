Fútbol
El Real Murcia pisa sobre seguro en el mercado invernal
El extremo Joel Jorquera y el central Óscar Gil son los dos primeros movimientos de un conjunto grana que quiere mirar hacia arriba con el inicio de la segunda vuelta
El club debe liberar una ficha para el debut del defensa
De la crisis a recuperar la ambición. Así se plantea este segundo tramo de la temporada para un Real Murcia que, si bien ha logrado salir del fondo de la clasificación desde que Adrián Colunga asumió las riendas del banquillo, ahora lucha por consolidarse en la parte alta y recuperar la vitola de esos equipos llamados a pelear por el primer puesto.
Es consciente el conjunto grana de las carencias con las que contaba la plantilla prácticamente desde que arrancó el curso, y eso es lo que quiere paliar en las dos semanas que restan de mercado invernal. Por eso, el nuevo organigrama deportivo murcianista, después de la salida de Asier Goiria, no quiere dar un paso en falso y así lo ha demostrado con sus primeros dos movimientos. Y es que tanto el extremo Joel Jorquera como el central Óscar Gil son dos jugadores que cuentan con experiencia en la categoría y que incluso ya saben lo que es lograr el salto al fútbol profesional tanto con el Eldense como con el Castellón.
El jugador catalán contó con sus primeros minutos como grana el pasado domingo en el empate ante el Hércules (1-1), mientras que la incorporación del navarro se hizo oficial ayer por parte del Real Murcia. Óscar Gil llega para reforzar una línea defensiva que venía lastrando al conjunto grana desde el inicio de la temporada con las lesiones de rodilla Esteban Saveljich y Antxon Jaso.
El argentino, tras apostar por un tratamiento conservador, finalmente no pudo evitar el quirófano, por lo que no podrá reaparecer esta temporada. Mientras que Jaso, después de casi tres meses de recuperación, reapareció a finales de diciembre. Tan solo la irrupción del canterano Héctor Pérez fue un soplo de aire fresco en esta posición tan importante y mermada para el Real Murcia.
Otro traspaso desde el Castellón
No obstante, para intentar pelear por el ascenso, el conjunto grana debía elevar su apuesta. Y así lo ha hecho con la llegada de Óscar Gil. El club grana ha vuelto a mirar a Castellón para negociar y pagar un traspaso como ya ocurrió el pasado verano con el delantero David Flakus. Se hacer así con un central experimentado y con galones, llamado a ser uno de los referentes en los esquemas de Adrián Colunga en las próximas semanas.
El central navarro, de 30 años y uno de los capitanes del Castellón, tan solo ha disputado dos encuentros esta temporada, el último el pasado 22 de noviembre ante el Andorra. Esta era su cuarta campaña como albinegro, donde llegó a conseguir el ascenso a Segunda División en 2024 y era uno de los capitanes. Anteriormente había pasado por el Amorebieta, Racing de Santander, Atlético Baleares Real Oviedo y Bilbao Athletic.
«El objetivo es muy evidente: el ascenso. Es para lo que he venido. A nivel personal, volver a la categoría de la que vengo y poder disfrutar del club y de la ciudad. Si conseguimos ese ascenso, será algo muy positivo para todos», expresaba ayer Óscar Gil en los canales oficiales del conjunto grana tras superar el reconocimiento médico.
Si Adrián Colunga lo estima oportuno, Óscar Gil podría debutar este mismo domingo ante la UD Ibiza en el partido que abrirá la segunda vuelta para el Real Murcia (18.15 horas, La 7TV), a pesar de contar con apenas un par de entrenamientos. No obstante, para que esto ocurra, el club grana primero deberá liberar una ficha sénior. Todo apunta a que en este caso será la de un Esteban Saveljich que todavía continúa inscrito en la competición, aunque los que tienen más papeletas para ser titular esta jornada son Antxon Jaso o el canterano Jorge Sánchez debido a las molestias físicas que arrastra Héctor Pérez.
Operación salida
Eso sí, para que el Real Murcia siga añadiendo más retoques a su plantilla en los próximos días, deberá ponerse manos a la obra con la ‘operación salida’, puesto que no dispone de más margen de fichas libres para incorporar a más jugadores sin que abandone alguien antes la entidad.
