Un mermado FC Cartagena se juega el tipo en Villarreal

Atraviesa el FC Cartagena su peor momento de la temporada. La entrada definitiva de Alejandro Arribas a la presidencia del club ha coincidido con el peor estado de forma del equipo, que se aleja del play off al tiempo que repite malos resultados. Mientras tanto, la competición continúa y esta tarde (19.00, LaLiga+) se mide al Villarreal B en el partido que abre la vigésima jornada y la segunda vuelta del campeonato. Contra el equipo que comenzó su caída en noviembre quiere recuperar el Cartagena su esencia. Lo intentará sin Carlos Calderón, Nacho Sánchez, Chuca, Ander Martín y Fran Vélez, que abandonarán el club en el mercado de invierno.

Mermado psicológica y futbolísticamente, el Cartagena debe reinventarse para cambiar de rumbo. Es séptimo en la tabla con 27 puntos y ya se aleja a tres del último puesto de promoción. Una victoria le acerca de nuevo al objetivo marcado a principios de temporada, pero no invita el conjunto de Javi Rey al positivismo. El equipo ha logrado resultados muy pobres en los últimos dos meses y medio de competición con sólo tres victorias en diez partidos y un bagaje de 11 puntos de 30.

Kevin Sánchez observa desde la distancia la celebración de uno de los goles de la UD Ibiza. / | IVÁN URQUÍZAR

Puede haberse visto afectado el cuadro portuario por la inestabilidad institucional. Así lo apuntó Nacho Martínez, uno de los capitanes, y también se le pudo leer entre líneas a Javi Rey en algunas ruedas de prensa durante este periodo. «Necesitamos estabilidad», llegó a afirmar el entrenador. No obstante, ha sido la salida de la antigua directiva y la entrada del nuevo consejo de administración lo que más inseguridad ha generado en el vestuario.

Con las cartas sobre la mesa y los roles bien definidos, la nueva directiva ha comenzado a trabajar. En primer lugar, tratando de resolver los impagos a futbolistas de temporadas anteriores que han denunciado al club a través de la AFE. En segundo lugar, corrigiendo las carencias de la plantilla confeccionada por Manolo Breis en verano. Aún no ha podido la entidad llevar a buen puerto ninguna de las dos gestiones. Mientras no solvente sus deudas, no podrá tramitar licencias. Eso es: ni fichajes ni salidas.

Continúa el bloqueo

En ese punto está bloqueado el FC Cartagena, que no puede mover ficha en el mercado. Tiene convencido al centrocampista camerunés Jean Jules, sin equipo desde verano, pero no puede abrir la puerta a los jugadores que ya no cuentan para el entrenador. En la rampa de salida están Carlos Calderón, Nacho Sánchez, Víctor ‘Chuca’, Ander Martín y Fran Vélez, que no han convencido durante la primera vuelta. Ninguno de ellos viaja a Castellón para medirse hoy al Villarreal B.

Los jugadores del FC Cartagena abrazan a Pablo de Blasis tras su gol en el último suspiro del encuentro frente al Hércules. / | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Sí viaja el resto de la plantilla. Sin lesionados, Javi Rey cuenta con diecisiete futbolistas de la primera plantilla a los que acompañan los canteranos Jhafets, Checo, Esquerdo, José Ismael y Caye. Podrá alinear Rey un ‘once de garantías’, ya que las cinco ausencias confirmadas tampoco estaban aportando en las últimas jornadas.

El Cartagena llega de sufrir una de sus peores derrotas de la temporada, frente al Ibiza en casa. No gana desde que superó al Torremolinos el 21 de diciembre y necesita los puntos para perseguir a un tren delantero que se escapa.

Por su parte, el Villarreal B ocupa justo la mitad de la tabla con 25 puntos y puede dar caza al Cartagena de ganar esta tarde. No pierden los de David Albelda desde principios de diciembre, pero sólo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos, con tres empates a cero de por medio fuera de casa. Regresa a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza con los fichajes de invierno de Nico Sánchez y Ayman Arguigue.

Albelda, consciente del bajón albinegro

El técnico del Villarreal B, el exjugador David Albelda, valoró ante los medios el momento de su equipo antes del choque frente al Cartagena. «El equipo está con ánimos, con actitud y mentalidad positiva. Llevamos 4 partidos sin perder, pero por encima de resultados, son sensaciones. Los tres empates a cero han sido fuera de casa, y nos quedamos con la sensación de haber merecido más», expresó.

Sobre la clasificación, Albelda apuntó que «es un grupo muy igualado» y que «es un momento de la temporada en la que pueden empezar a abrirse algunas distancias». El partido de esta tarde puede ser un punto de inflexión para ambos conjuntos y el entrenador amarillo expresó que «será un partido complicado». Además, añadió que el Cartagena «no llega en su mejor momento, porque viene de perder en casa. Tienen una plantilla bien trabajada. Dentro del respeto, tenemos la ambición de ganar, de jugar en casa y de imponer nuestro juego», afirmó.

Por último, Albelda comparó este encuentro al de la primera vuelta, que terminó con victoria amarilla en el Cartagonova por 0 a 2. «Espero un partido diferente al de la ida. Vamos a tener que atacar a un bloque bajo, porque en cuanto les quitas el balón, juntan líneas. Pero también tienen calidad y jugadores de velocidad en banda para salir al contraataque», concluyó el técnico.