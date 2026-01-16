Mariano García arrancará la temporada en pista cubierta en Luxemburgo

El atleta fuentealamero Mariano García García iniciará la temporada en pista cubierta el próximo domingo en el Meeting de Luxemburgo, donde competirá en los 1.500 metros lisos. El murciano, que en 2025 logró su mejor marca personal en la distancia con 3:35.87, arrancará así 2026, donde la primera gran competición será el Europeo que se celebrará en la ciudad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo.

Mariano García, que de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tiene planeado dar el salto al aire libre a los 1.500 metros, realizará el primer test en una prueba donde se presenta con la segunda mejor marca personal de los participantes. En la línea de salida también estarán otros dos españoles, Eric Guzmann y Carlos Sáez, además de los belgas Pieter Sisk y Jonh Heymans, el marroquí Elhassane Moujahid, el estadounidense Craig Engels, el francés Teo Bado, el italiano Simone Valduga y el argelino Khaled Benmahdi.

El CMCM Luxembourg Indoor Meeting se disputará en el Centro Nacional de Deporte y Cultura d’Coque y en el mismo intervendrán 140 atletas.