Javi Rey: "Si el club decide cesarme, esto es fútbol"

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha atendido a los medios de comunicación a la finalización del encuentro frente al Villarreal B para valorar el partido de los suyos y sus decisiones durante los noventa minutos. Ha mostrado el entrenador cercanía con sus jugadores, a los que ha agradecido el "enorme esfuerzo", y distancia con la nueva directiva.

"Creo que el equipo compitió bien, estoy muy orgulloso del partido que han hecho mis futbolistas. Hemos hecho muy buen partido", ha comentado en primera instancia el técnico gallego, que cree que sólo le ha faltado el gol. "Estoy fastidiado por la derrota, pero contento por como ha competido el equipo", añadió.

Ha explicado Javi Rey el por qué de su cambio de sistema y ahí ha sido cuando ha mostrado mayor crítica a la cúpula directiva. "No tenemos extremos. No viajaron por decisión del club y tuvimos que jugar con cinco defensas porque no tenía jugadores de banda", ha expresado. Se ha explayado el técnico ante la decisión de prescindir de futbolistas. "Es un poco contradictorio. Yo soy trabajador del club y respeto las decisiones que toma el club. Las acato, pero es difícil venir con 14 jugadores contra uno de los mejores filiales de España", ha afirmado.

Por último, Rey ha opinado sobre su posible destitución. "Es una decisión del club. No estamos en un buen momento. Lo que tenga que pasar, que pase. Tengo la conciencia tranquila y así me voy a dormir todos los días. Creo en el trabajo que le echamos a esto y si el club decide cesarme, esto es fútbol", ha concluido.