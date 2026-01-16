El grupo XIII de Tercera RFEF entra en su segunda vuelta con un Cieza de récord

La Tercera Federación murciana cruza el ecuador de la temporada y se adentra en su segunda vuelta con un paisaje tan definido como imprevisible. El duelo entre Santa Cruz y Olímpico de Totana en Llano de Brujas (mañana a las16:00) sirve como pistoletazo de salida a una fase decisiva del campeonato, a la espera del encuentro aplazado entre Atlético Pulpileño y Molinense. Un arranque simbólico, porque mide a dos de las grandes revelaciones de la primera vuelta y confirma que este Grupo XIII ha desafiado muchos de los pronósticos iniciales.

Junto al Mazarrón, Santa Cruz y Olímpico representan el éxito inmediato del recién ascendido que no se conforma con sobrevivir. El conjunto rojinegro, liderado desde el banquillo por Jesús Zapata, ha construido un proyecto sólido y reconocible, apoyado en futbolistas contrastados en la categoría como Baro, Lilu, Alberto Vázquez o Miguel Ángel Ballesta. No es una casualidad, sino una planificación coherente y ambiciosa y con respaldo económico.

El Olímpico de Totana ha seguido un camino distinto, pero igual de efectivo. La pizarra de Paco Lorca y la pegada de Andresito, entre otros factores, han convertido al conjunto alfarero en un equipo incómodo para cualquiera. También el Mazarrón, con Kenny al mando, ha sabido competir con un grupo compacto, que van todos en la misma dirección y con dos “viejos rockeros” como David Valdeolivas y Arturo arriba que siguen marcando diferencias. Tres recién ascendidos instalados entre los seis primeros puestos explican por sí solos la singularidad de esta temporada.

Varios candidatos al descenso

Si la zona alta irradia optimismo, la baja transmite angustia. El Yeclano Deportivo B no ha podido replicar la fiabilidad de los otros tres equipos que ascendieron el curso pasado y ocupa puestos de descenso junto al Deportivo Marítimo y el Muleño. En el caso del conjunto de Los Alcázares, el club ya ha movido ficha con la llegada de Paco García al banquillo, una apuesta por la experiencia para intentar cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Quim Araujo, en una imagen de un partido con el Santomera / L.O.

La irregularidad ha sido el denominador común de otros muchos equipos. Minerva, Bala Azul, El Palmar o Caravaca han alternado buenas actuaciones con desconexiones preocupantes, incapaces de encontrar una continuidad que les permita respirar con tranquilidad. Todos ellos miran más hacia abajo que hacia arriba en una clasificación donde cada punto empieza a tener un valor doble.

Pero si hay un caso que resume la crueldad de la categoría es el del Santomera. Solo tres victorias en diecisiete jornadas no cuentan toda la historia. El conjunto santomerano ha sufrido una auténtica sangría de puntos en encuentros que tenía prácticamente controlados: ventajas de dos y tres goles desperdiciadas (UCAM B, Águilas B, Cartagena B y Olímpico de Totana), empates encajados en el último suspiro como en Caravaca y derrotas en acciones finales como en Pulpí. Once puntos volatilizados que explican una situación límite. No ha sido tanto una cuestión de calidad como de oficio, de saber cerrar partidos y competir cuando el margen de error es mínimo.

El Cieza, un líder que ya es histórico

Mientras unos sobreviven, otros vuelan. El Cieza ha firmado una primera vuelta extraordinaria que ya forma parte de la historia reciente del Grupo XIII. Con 41 puntos, el equipo dirigido por Ranko Despotovic no solo cumple con el papel de favorito, sino que lo supera con creces. Desde la implantación de la Tercera Federación en 2021, nadie había proyectado un ritmo semejante. De mantener esta cadencia, el conjunto espartero alcanzaría los 82 puntos, una cifra inédita en la categoría.

Ni el Yeclano Deportivo de Adrián Hernández, campeón con 80 puntos, ni Lorca Deportiva o Minera, que se quedaron en 78, ni siquiera el Águilas, que levantó el título con 69, mostraron una regularidad tan sostenida. El Cieza ha convertido cada jornada en una demostración de autoridad, minimizando errores y castigando cualquier concesión del rival.

El único equipo que parece capacitado para sostenerle el pulso es el Real Murcia Imperial. Con 37 puntos, el filial grana atraviesa su mejor momento del curso y ha sabido absorber la salida de Adrián Colunga al primer equipo sin resentirse. Con José David Larrosa, no solo ha mantenido el nivel, sino que ha mejorado registros, consolidándose como la alternativa más fiable al líder.

Molinense - Real Murcia Imperial / Paco Sarabia

Unión Molinense, Atlético Pulpileño y UCAM Murcia B completan una zona de ‘playoff’ que promete una segunda vuelta intensa, abierta y exigente. Con un favorito claro, pero con demasiadas batallas pendientes, el Grupo XIII entra en su tramo decisivo sin perder su esencia: igualdad y partidos imprevisibles.