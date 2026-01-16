Federer se autodescarta para entrenar a Carlos Alcaraz

Mucho se ha hablado y escrito desde que se anunció la ruptura de Carlos Alcaraz con Juan Carlos Ferrero. Y desde entonces han surgido varios nombres como futuro entrenador del actual número uno del mundo. Uno de ellos es un ex número uno, el suizo Roger Federer, quien mantiene una buena relación con el de El Palmar desde que en 2024 participó en la Laver Cup, un torneo que promueve una de las leyendas de la raqueta. Pero fue ayer, en Australia, donde el domingo comienza el primer Grand Slam de la temporada, el único que le falta en sus vitrinas al murciano, donde Federer habló abiertamente sobre esa hipótesis. En declaraciones en exclusiva a Eurosport, el suizo lo dejó claro: «Podría darle algunos consejos, pero estoy centrado en mis hijos y en mi vida en este momento», dijo, para añadir también que «será muy importante para él que encontrara la persona adecuada a su lado», comentó.

"Me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz"

Además, en una rueda de prensa concedida en Melbourne, el veinte veces campeón de Grand Slam, seis de ellas en Australia, no ocultó que le gusta más el estilo de Alcaraz que el de Jannik Sinner, puesto que ve más similitudes con el juego que él desplegaba. «Cuando veo a Alcaraz, me da la sensación que hay más similitudes conmigo, en lo que haría, en subir a la red, en lo ofensivo o defensivo. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera y me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz. Sinner juega de manera muy diferente a la mía y cuando veo a Carlos, veo más similitudes conmigo y me siento más identificado», recalcó.

Además, como otras tantas leyendas, también hizo alusión a la final de Roland Garros 2025 que ganó el murciano al italiano después de una remontada épica: «La última final de Roland Garros quedó como uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se paró para ver ese partido y es estupendo que el tenis genere eso», manifestó el suizo, quien también ensalzó a Alcaraz por la posibilidad que tiene este año en Australia de convertirse en el más joven de la historia en ganar al menos uno de los cuatro Grand Slam: «Sería una locura que lo lograra tan pronto», dijo.

Camino de espinas en Australia

Carlos Alcaraz, quien ayer ganó a Álex de Miñaur en un partido de exhibición, debutará en el Abierto de Australia contra el local Adam Walton (79 ATP), mientras que se mediría al alemán Yannick Hanfmann o un jugador de la ‘qualy’ en segunda, y a Corentin Moutet o Sebastian Korda como hipotéticos rivales en tercera.A partir de entonces, como es lógico, subidón de nivel. Tommy Paul o Alejandro Davidovich se presentan como posibles rivales en octavos, mientras que en cuartos podrían ser De Miñaur o Alexander Bublik. Alcaraz evita a Djokovic hasta una posible final, teniendo a Zverev, Medvedev, Rublev y Auger-Aliassime como grandes candidatos a ser rival en una hipotética semifinal por la parte alta.