El FC Cartagena vuelve a perder y sigue en caída

Nueva derrota del FC Cartagena. Segunda consecutiva tras perder frente al Ibiza la semana pasada en casa. Esta vez fue frente al Villarreal B en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de un mal partido en todas las líneas. En el ecuador del primer tiempo, un error de Imanol Baz cuando quería ceder a su portero permitió el robo de Álex Rubio y el gol de Cheikh Thiam a placer. En la segunda parte, el paso adelante fue insuficiente sin creatividad y mordiente arriba.

Sin extremos, desconvocados ante su inminente salida del equipo, Javi Rey introdujo muchos cambios tácticos. No funcionó la defensa de cinco con Serrano, Baz y Nil Jiménez de centrales y Perejón y Marc Jurado de carrileros. Tampoco De Blasis de pivote único. Por delante se colocaron Fidalgo y Edgar Alcañiz, que se estorbaron. Kevin entró bastante en juego en la doble punta, pero Chiki no aportó nada. Luismi no llegó a participar en el partido.

En los primeros compases del partido, el Cartagena fue dominador. De hecho, fue el primero que se acercó a la portería rival tras un jugador de Chiki, que volvió a ser titular tres partidos después. Se estrelló con el portero tras regatear a varios rivales y pareció señalar el buen inicio de los suyos.

Nada más lejos de la realidad. Cuando el Villarreal agarró la pelota, pasados los primeros cinco minutos, tuvo mucha más posesión y criterio en su juego. Eso sí; le costó mucho llegar al área de Iván Martínez y el primer disparo a portería, de Albert García, no llegó hasta el cuarto de hora de partido.

Encaraba el choque el ecuador de la primera mitad con mucha lucha en la medular y pocas ocasiones cuando una jugada marcó el partido. Álex Rubio cometió falta con la plancha sobre Marc Jurado, que jugaba en el carril izquierdo. El colegiado le mostró amarilla y el cuerpo técnico del Cartagena, tras ver la acción en la retransmisión, no quiso pedir la revisión FVS. Seis minutos más tarde se arrepentiría de su decisión Javi Rey, ya que la jugada anterior podría haber acarreado perfectamente la expulsión del delantero rival.

En el minuto 26 se adelantó el Villarreal B tras un error clamoroso de la zaga albinegra en salida de balón. La movían los centrales cuando Imanol Baz quiso ceder a su portero. Rubio, en la presión, le arrebató la pelota y llegó hasta línea de fondo escorado a la izquierda, desde donde puso el pase atrás. El central del Cartagena, que había cometido el fallo, volvió a fallar en su despeje, dejando el balón muerto para que Cheikh Thiam fusilara a portería abierta.

Descuento enloquecido

Tras el tanto local, los visitantes no reaccionaron y en el tramo final del primer acto enloqueció el partido. Otro error defensivo del Cartagena en el repliegue permitió el pase filtrado a Álex Rubio, que se plantó ante Iván Martínez sin oposición. Serrano, que lo perseguía, le empujó con ambas manos sin posibilidad de jugar el esférico y el delantero cayó sobre Iván Martínez, que atrapó el balón dolorido por la acción.

Alexandre Alemán señaló en primera instancia falta del delantero, por lo que David Albelda solicitó la revisión por posible penalti y roja directa. Incomprensiblemente, una jugada que parecía clara y meridiana, se acabó resolviendo con el balón a tierra para beneficio del Cartagena. Tras la absoluta confusión en el terreno de juego, a punto estuvo de poner el empate el cuadro portuario, que no había realizado una buena primera mitad.

Hasta en dos ocasiones la tuvo el conjunto albinegro. Primero, Alcañiz encontró a Kevin Sánchez entre líneas y el burgalés superó al portero con una vaselina perfecta. Eneko llegó a tiempo para sacar el balón sobre la línea. En el córner de esa misma acción remató en dos ocasiones el Cartagena y Eneko volvió a salvar a los suyos en el último momento.

Así se marchó el partido al descanso y en la reanudación volvió mejor el Cartagena. Quiso volcarse sobre la portería contraria y llegó con dos acercamientos en los primeros instantes. De Blasis y Nil Jiménez finalizaron jugada sin precisión desde fuera del área, pero avisaron de las intenciones del cuadro cartagenero.

Se quedó en eso. En intenciones. No supo el Cartagena elaborar jugadas ni llegar con peligro en la segunda parte. Se estrelló una y otra vez con un centro del campo mejor formado y con una defensa expeditiva. Quiso cambiar algo Javi Rey, pero no tenía demasiado en el banquillo. Entró Nacho Martínez por Perejón y Ortuño por Edgar, pero mantuvo Rey la defensa de tres centrales y dos carrileros.

A la desesperada

Sólo prescindió de su idea con la entrada de Diego Gómez, con un pie fuera del equipo. Volvió al 4-4-2 a falta de diez minutos, pero con el equipo completamente roto tuvo más ocasiones el Villarreal B para sentenciar que el Cartagena para empatar. Los jugadores del Cartagena terminaron sin saber qué lugar ocupaban en el campo.

Así llegó el final del partido que deja octavo al cuadro portuario con 27 puntos a falta de lo que suceda en la jornada recién comenzada. El Villarreal B ya supera al Cartagena en la tabla. Javi Rey queda muy tocado por la imagen del equipo en las últimas jornadas y la mala racha de su grupo, que no parece tener fácil solución.