Ya se conoce el día y hora del debut de Carlos Alcaraz en Australia

Ya está todo listo para que comience la batalla por el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, objetivo prioritario del tenista murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo y que inicia este 2026 con el reto de conseguir el único major que falta en su historial. Aunque para levantar el título en Australia, el jugador de El Palmar tendrá una vez más que verse las caras con el italiano Jannik Sinner, vigente campeón y su firme adversario en el tenis actual.

El pulso está echado. Una nueva etapa se abre alrededor de Alcaraz, sin su entrenador hasta ahora, Juan Carlos Ferrero, con el que rompió al final del 2025, después de siete temporadas, desde los quince años del murciano, codo con codo por cada torneo. Apunta el español a erigirse en Melbourne, a donde llegó desde Corea del Sur el pasado sábado junto a Sinner, en el jugador más joven en reunir los cuatro grandes. Acumula seis. Dos de Wimbledon, dos Abiertos de Estados Unidos y dos de Roland Garros. Pero Australia es terreno abonado por el transalpino, vencedor en los dos últimos.

Con el récord de premios en el evento, 64 millones de euros, un 16 por ciento más que el año pasado, echa a andar uno de los torneos más preciados del tour al que han llegado del tirón los tres principales reclamos del cuadro masculino: Alcaraz, Sinner y el serbio Novak Djokovic, diez veces campeón y que, a sus 38 años, apura sus intentos de engrandecer aún más su historial. Ninguno de la terna ha disputado torneo antes de Australia. La temporada arranca en el Melbourne Arena.

El desafío entre Alcaraz y Sinner se ha convertido en uno de los grandes alicientes del deporte actual. Es ya una rivalidad esperada, un cara a cara de los relevantes, un clásico. Un enfrentamiento de los que dividen a los aficionados. A los partidarios del español y a los del transalpino. Entre ellos se han jugado los últimos trofeos de enjundia: Wimbledon, Roland Garros, Abierto Estados Unidos. Precisamente, Australia es que el único de los major que todavía no ha disfrutado de ese duelo.

El debut, este domingo

Ya se conoce la fecha y la hora del debut del murciano en Australia. Carlos Alcaraz entrará en acción este domingo, en el último turno de la jornada inicial del primer Grand Slam de la temporada, ante el australiano Adam Walton, según ha hecho oficial la organización del torneo.

El ganador de seis Grand Slam, que nunca ha ganado en Melbourne, juega en la sesión nocturna del torneo, alrededor de las 20.30 hora local, a las 10.30 de la mañana en España, en la pista Rod Laver Arena, justo después de la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka contra la francesa Tiantsoa Rakotamanga, que tiene fijado su partido a las 19.00 (09.00 hora CET).