La Catedral, en la camiseta de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida
La prueba que se disputa el domingo 1 de febrero entregará la prenda a todos los participantes
La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida celebrará el próximo domingo 1 de febrero una nueva edición. En torno a unos diez mil participantes entre las tres distancias se lanzarán esa jornada al asfalto para tomar parte en una cita que se ha vuelto ya en emblemática en la ciudad. Y en la camiseta que se entregará en esta ocasión a los corredores y corredoras está la imagen de su mayor emblema arquitectónico, la Catedral, donde también estará instalada la línea de meta. El equipo directivo de la organización, que corre a cargo del club Murcia Challenge, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y el apoyo del Gobierno Regional, desvelaron el diseño de la prenda diseñada por la empresa murciana Argius durante un encuentro con el director general de Deportes, Fran Sánchez. El mismo simboliza la unión entre deporte, turismo y patrimonio: Sobre un fondo naranja y rodeada su cúpula por limones, granadas y flores de naranjos, aparece dibujada la Catedral. Además de la camiseta, los inscritos recibirán diversos obsequios y todos los que crucen la línea de meta, recibirán su medalla finisher.
La prueba está incluida este año en el calendario internacional al haber conseguido la etiqueta LABEL de la World Athletics, máximo organismo del atletismo mundial. Su recorrido llano, rápido y urbano, además del benévolo clima de Murcia, la han convertido en un atractivo para atletas de élite que quieren lograr buenas marcas. Las inscripciones para las tres distancias -maratón, media maratón y 10K popular- aún se pueden formalizar en la web www.maratonmurcia.com, cerrándose el plazo el jueves 29 de enero.
