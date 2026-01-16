Antxon Jaso, del Real Murcia: «El objetivo es ir semana a semana»

El central Antxon Jaso es una de las opciones de Adrián Colunga para ser titular este domingo en el encuentro entre la UD Ibiza y el Real Murcia que abrirá la segunda vuelta para los granas en Primera Federación (18.15 horas, La 7TV). Después de superar una lesión de rodilla, el defensa vasco está volviendo a recuperar sensaciones y confía en mantener su progresión. «Después de tres meses de lesión notas que te falta un poco de ritmo, pero las sensaciones son muy buenas y poco a poco voy cogiendo ese ritmo», aseguró ayer ante los medios de comunicación y añadió que el empate el Hércules (1-1) «no ensucia» el trabajo realizado de las últimas semanas.

«Es muy fácil mirar la clasificación y ver los puntos, pero lo importante es centrarse en el partido de la semana. Quedan muchas jornadas y el objetivo es ir semana a semana. Entre una mala dinámica te sales y con una buena, como la que llevamos, te metes arriba. Hay que alargar esta dinámica positiva lo máximo posible», comentó.

Sobre el rival, un Ibiza que viene de ganar al FC Cartagena y que se encuentra inmerso en el mercado de fichajes tras la salida de cuatro jugadores hace unas semanas, Jaso advirtió de la dificultad que puede suponer este encuentro. «Es un partido complicado, como todos en esta categoría. El Ibiza tiene muy buenos jugadores, por nombres y por capacidades, y sabemos que va a ser un partido difícil. Tenemos que trabajar lo mejor posible para sacar el resultado», aseguró.

Antxón Jaso, central del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Ante el Teruel, domingo 1 a las 12.00 horas

Por otro lado, el Real Murcia también conoció ayer que su encuentro ante el Teruel se disputará el próximo domingo 1 de febrero a las 12.00 horas en el Campo de Pinilla. Antes, los granas visitarán este domingo al Ibiza y se medirán al Algeciras en la Nueva Condomina el domingo 25 de enero (20.30 horas).