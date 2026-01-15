Ruta de las Fortalezas 2026: conoce todos los detalles

La Ruta de las Fortalezas 2026, que se disputará el sábado 18 de abril, será la más multitudinaria de la historia puesto que la prueba reina, que tendrá un recorrido de 53 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.631 metros, contará con mil participantes más que en ediciones precedentes, por lo que en esta ocasión se repartirán cinco mil en lugar de cuatro mil entre todas las personas que a partir de hoy y hasta el jueves 29 de enero realicen la preinscripción. Como ha ocurrido en los últimos años, la organización, que corre a cargo de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, con el apoyo de la Armada Española y el ayuntamiento de Cartagena, hará el sorteo el 30 de enero.

Salida de la Ruta de las Fortalezas 2025, en imágenes / Iván Urquizar

La decimoquinta edición, además, mantiene la opción de participar en una prueba de 17 kilómetros, con 400 dorsales para adultos y otros 200 para las categorías cadete y juvenil -de 14 a 17 años-, además de una infantil -de 6 a 14 años- con otros 400 participantes y dos distancias, 1 y 2 millas. En total, 6.000 participantes de todas las edades tendrá la Ruta de las Fortalezas con el objetivo de «unir lazos entre Cartagena y la Armada, porque no hay mejor forma de devolver el cariño de los cartageneros que recibimos los militares con un evento que trasciende más allá de España, como es la Ruta de las Fortalezas», indicó en la presentación oficial Alejandro Cuerda, almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo.

El recorrido de la prueba general

El recorrido de la prueba general volverá a transcurrir por carreteras, pistas y senderos, atravesando fortalezas, baterías defensivas y enclaves históricos que forman parte del antiguo sistema defensivo de Cartagena. Partirá del Puerto de Cartagena y continuará por Batería de San Leandro, Batería de San Isidoro y Santa Florentina, Fuerte de Santa Ana, Trincabotijas, Castillo de San Julián, Subida al Calvario, Sierra Gorda, Cerro de Despeñaperros, Muralla del Mar, Castillo de la Concepción, Parque Arqueológico del Molinete, Fuerte de Fajardo, Batería de La Podadera, Castillo de Galeras, Castillo de la Atalaya, Sierra de Pelayo y final en Escuela de Infantería, en la subida al parque de Tentegorra.

Salida de la Ruta de las Fortalezas 2025, en imágenes / Iván Urquizar

Los dorsales tienen un coste que oscila, según las pruebas, entre los 10 y los 45 euros, y la preinscripción se hace a través de la página web rutadelasfortalezas.es. Anualmente se preinscriben unas nueve mil personas, por lo que en esta ocasión, de mantenerse esa cifra, se quedarán sin la posibilidad de disputarla unas tres mil.

Ádemás, la cita mantiene su carácter solidario y ya ha repartido 600.000 euros entre instituciones benéficas a los largo de su historia.