El Real Murcia mira otra vez a Castellón y ata a Óscar Gil

Que el Real Murcia debía acudir al mercado invernal en busca de un central no era ningún secreto. Es un movimiento coherente y esperado en enero, donde Óscar Gil es el mejor colocado para recalar en las próximas horas. Era algo más que necesario desde que el conjunto grana arrancó la temporada con la grave lesión de rodilla que finalmente provocó que Esteban Saveljich tuviera que pasar por el quirófano, tras probar con un tratamiento conservador. A la baja del argentino, en el amistoso de presentación ante el Elche, se le sumó días más tarde la ausencia de Antxon Jaso, con otra lesión de rodilla que le hizo estar de baja unos tres meses.

En un abrir y cerrar de ojos, el Real Murcia se quedaba sin dos de sus tres centrales en la conformación de la plantilla. Un hándicap que, sumado a otros factores, lastró a los murcianistas en la primera vuelta. Tan solo la irrupción del canterano Héctor Pérez, sumado a la llegada de Adrián Colunga al banquillo, permitieron paliar los problemas defensivos del Real Murcia. Sin embargo, el canterano arrastra ahora unos problemas físicos que pueden hacerle estar de baja algunas jornadas, por lo que el Real Murcia no puede volver a jugársela en un puesto tan importante si quiere mantener intactas sus aspiraciones más ambiciosas.

Héctor Pérez, con David Flakus / Pepe Valero

Es por ello que, desde la nueva comisión deportiva, formada por Pedro Asensio, Adrián Colunga, Julio Camargo y José Miguel Almagro, han agilizado el proceso para poder cerrar la contratación de un central en las próximas horas. Y es que, tan solo faltarían unos últimos flecos en la operación para que Óscar Gil se ponga la camiseta grana en las próximas horas.

Así pues, el Real Murcia vuelve a mirar a Castellón para reforzar su plantilla después de que el delantero David Flakus llegase en enero 2025 a la entidad grana para reforzar la delantera en calidad de cedido. Los siete goles anotados en la segunda vuelta por el esloveno hicieron que en verano el Real Murcia se sentase a negociar de nuevo con el equipo de Castalia, llegando a pagar traspaso por el delantero.

Un defensa con experiencia

Óscar Gil, de 30 años de edad y que cuenta con experiencia en Segunda División, renovó su compromiso el pasado verano. Sin embargo, no está contando con minutos en la segunda campaña del Castellón en la categoría de plata. El central navarro, uno de los capitanes del Castellón, tan solo ha disputado dos encuentros esta temporada, el último el pasado 22 de noviembre ante el Andorra. Esta es su cuarta campaña como albinegro, donde llegó a conseguir el ascenso a Segunda División en 2024, y anteriormente había pasado por el Amorebieta, Racing de Santander, Atlético Baleares Real Oviedo y Bilbao Athletic.

«Destaca en más métricas de lo que pudiera parecer a simple vista. Según los datos que maneja la entidad que preside Haralabos Voulgaris, el navarro Óscar Gil es especialmente efectivo en los duelos aéreos, sobre todo en el área. También sobresale en la construcción de la jugada, a la hora de leer y ejecutar los primeros pases hacia adelante del equipo, sin errores y rompiendo líneas», publicaba El Periódico del Mediterráneo, que pertenece a este mismo grupo editorial, el pasado verano tras cerrar su renovación.

Lo que es evidente es que la llegada de Gil al Real Murcia dotará a los granas de un jugador experimentado y conocedor de la categoría, lo que le permitirá obtener un rendimiento inmediato en una posición en la que los entrenadores que han pasado por el banquillo murcianista esta temporada han tenido que tirar de soluciones tanto provisionales como de emergencia durante varias jornadas.