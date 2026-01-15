Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta Sabic CartagenaHuelga de médicosCarlos AlcarazDoble crimen LibrillaContaminación en Murcia
instagramlinkedin

Carreras populares

La Lemon Trail recorre el embalse de Santomera el domingo

La prueba se disputa en dos distancias

Momento previo al inicio de la Lemon Trail

Momento previo al inicio de la Lemon Trail / A.S.

La Opinión

La Opinión

Este domingo 18 de enero, el entorno del embalse de Santomera y Coto Cuadros serán el escenario de la décima edición de la carrera Lemon Trail, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo regional organizada por la AD Santomera Running y la Federación de Atletismo, en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente.

La competición ofrecerá a los participantes dos recorridos adaptados a distintos niveles. Por un lado, una distancia larga de 21 kilómetros, con 700 metros de desnivel positivo acumulado, que dará comienzo a las 9:00 horas. Por otro, una distancia corta de 12 kilómetros, con 300 metros de desnivel positivo, cuya salida está prevista a las 9:30. Ambas pruebas tendrán salida y meta en el embalse de Santomera, junto al albergue juvenil, y serán puntuables para las ligas Trail Tour de la FAMU en sus respectivas distancias.

El plazo de inscripción se cierra hoy, a las 20:00 horas, o hasta completar el cupo de dorsales disponibles. La recogida de dorsales podrá realizarse en el albergue juvenil, junto a la zona de salida y meta, el sábado 17 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, así como el mismo día de la prueba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents