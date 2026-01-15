La Lemon Trail recorre el embalse de Santomera el domingo

Este domingo 18 de enero, el entorno del embalse de Santomera y Coto Cuadros serán el escenario de la décima edición de la carrera Lemon Trail, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo regional organizada por la AD Santomera Running y la Federación de Atletismo, en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente.

La competición ofrecerá a los participantes dos recorridos adaptados a distintos niveles. Por un lado, una distancia larga de 21 kilómetros, con 700 metros de desnivel positivo acumulado, que dará comienzo a las 9:00 horas. Por otro, una distancia corta de 12 kilómetros, con 300 metros de desnivel positivo, cuya salida está prevista a las 9:30. Ambas pruebas tendrán salida y meta en el embalse de Santomera, junto al albergue juvenil, y serán puntuables para las ligas Trail Tour de la FAMU en sus respectivas distancias.

El plazo de inscripción se cierra hoy, a las 20:00 horas, o hasta completar el cupo de dorsales disponibles. La recogida de dorsales podrá realizarse en el albergue juvenil, junto a la zona de salida y meta, el sábado 17 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, así como el mismo día de la prueba.