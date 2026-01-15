El Jimbee Cartagena se refuerza con Lucas Farias

El Jimbee Cartagena continúa apuntalando su proyecto deportivo con una incorporación estratégica pensada a medio y largo plazo. El club rojiblanco ha cerrado el fichaje del brasileño Lucas Farias, un joven internacional sub-20 que aterriza en el Palacio de los Deportes para reforzar la rotación en la posición de cierre de cara a la segunda mitad de la temporada.

Nacido en Natal el 12 de junio de 2002, Farias, de 23 años, firma un contrato de larga duración con la entidad cartagenera hasta junio de 2029. Una apuesta firme por un jugador con proyección internacional, cuyo acuerdo quedó completamente cerrado antes del pasado verano. La planificación del Jimbee contemplaba que el futbolista diera el salto a Europa en este mercado invernal para incorporarse ya en enero al equipo de Duda, una hoja de ruta marcada con antelación y ejecutada ahora.

El brasileño afronta en Cartagena su primera experiencia lejos de su país, después de una progresión constante en el fútbol sala brasileño. Se formó en las categorías inferiores del Magnus Futsal, donde comenzó su etapa profesional en 2020 y donde ya dejó muestras de su potencial al proclamarse campeón del Paulista sub-20 en 2021. Su crecimiento le abrió las puertas del primer equipo y de la selección brasileña sub-20 un año después, en uno de los momentos clave de su carrera.

Lucas Farias / L.O.

En 2023 dio un paso más con su llegada al Umuaraa Futsal, etapa en la que volvió a enfundarse la camiseta de la ‘canarinha’ para conquistar títulos continentales como la Liga Sudamericana y la Liga Evolución de la CONMEBOL. El curso 2024 terminó de confirmarlo como uno de los cierres más prometedores del país, siendo elegido mejor jugador de su posición en la liga brasileña y entrando en la terna de jóvenes más destacados del mundo en los premios Futsal Planet.

Su último destino antes de cruzar el Atlántico fue el Joinville, uno de los grandes del fútbol sala brasileño. Allí ha competido durante el último año, acumulando 54 partidos oficiales y 19 goles, además de una notable experiencia internacional en la Copa Libertadores, donde logró el tercer puesto. A su palmarés sumó títulos como la Supercopa, la Copa Sul, la Copa de Campeones y el Campeonato Catarinense.

Ahora, el Jimbee Cartagena incorpora a un jugador contrastado pese a su juventud. Está pensado no solo para elevar el nivel competitivo inmediato del equipo, sino también para consolidar un bloque ambicioso de cara a los grandes retos que asoman en el calendario: la liga, la Copa del Rey, la Copa de España y la UEFA Futsal Champions League.