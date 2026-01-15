Javi Castedo regresa al Águilas, que da la baja a Park

La tarde de este jueves ha sido frenética en las oficinas del Centenario El Rubial. El Águilas FC, líder del grupo IV de Segunda RFEF, anunció la salida del coreano Hyeon-Jun Park, quien cumplía su segunda temporada de blanquiazul. Y tanto su ficha libre como el dorsal 10 se utilizarán para dar de alta al extremo Javi Castedo, que el Estepona ha anunciado su salida. El mallorquín regresará así a Águilas tras jugar la pasada campaña en el equipo costero, donde dejó muy buenas sensaciones y marcó ocho 8 goles, dos más de los que logrado en la primera vuelta con el club andaluz.

Dos movimientos que Adrián Hernández quiso confirmar en rueda de prensa. En la previa del partido ante el Xerez CD, apuntó el entrenador que "hasta donde sé, es un tema que lleva Pedro Reverte. Sí que te confirmo que ha habido conversaciones con él (Javi Castedo), que han estado hablando porque lo conocen, pero no sé si eso está cerrado o no. El chico ha salido hace unas horas del Estepona”, expresó. El técnico, por su parte, no negó que le hace ilusión incorporar a Castedo: "Ojalá pueda venir aquí a echarnos una mano, pero de momento no tengo noticias al respecto", reiteró, para añadir que le gustaría tenerlo en su equipo: "Ya nos hubiera gustado en verano que se quedara y ahora, pues también. Es un jugador que aquí ha dejado un buen rendimiento, un buen nivel, y por lo que me comenta Pedro Reverte y algunos de sus compañeros, es muy buen crío, que para nosotros, en nuestra manera de instaurar el vestuario, es algo primordial". En cualquier caso, Hernández declaró también que "son hipótesis, son escenarios que ahora mismo no controlo, pero ojalá, ojalá pueda venir, entrene y viaje a Jerez, pero ahora mismo es un escenario que todavía no puedo confirmar".

Sobre la salida de Hyeon-Jun Park, Adrián Hernández dijo antes de que se oficializara su salida que "queremos que el jugador también evolucione, que prospere, y lo mejor para él y para nosotros", terminó diciendo.