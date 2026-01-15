El FC Cartagena hace examen de conciencia para mostrar otra cara ante el Villarreal B

El FC Cartagena afronta mañana, a partir de las 19.00 horas, una prueba de máxima exigencia en su visita al Villarreal B, en un momento delicado de la temporada marcado por los resultados y, sobre todo, por la imagen ofrecida en la última jornada. Un escenario complejo que llega apenas cinco días después de una de las derrotas más duras del curso y que obliga al conjunto albinegro a reaccionar sin apenas margen de maniobra.

El mensaje que se manda es de unión y que todo el mundo rema en la misma dirección en busca de recuperar las buenas sensaciones de principio de curso y que ahora parece que está muy lejos.

En la previa del encuentro, Javi Rey compareció ayer en rueda de prensa con un discurso firme, cargado de autocrítica y responsabilidad. El técnico reconoció errores propios y colectivos, insistió en la necesidad de recuperar la identidad que hizo del Cartagena un equipo sólido y fiable en el primer tramo del campeonato, y subrayó la importancia del factor psicológico buscando reencontrarse con la confianza perdida.

Además, el entrenador quiso separar con claridad el plano deportivo del mercado de invierno. Rey confirmó que habrá movimientos en la plantilla y que el refuerzo del eje de la defensa es una prioridad, aunque dejó en manos de la comisión deportiva cualquier decisión sobre salidas e incorporaciones. En ese contexto, destacó la unión del vestuario y la fortaleza del grupo como el principal activo para superar el momento actual.

El técnico fue directo al diagnóstico. El Cartagena necesita reencontrarse con su identidad: «Necesitamos volver a ser el Cartagena de principio de temporada», insistió, reconociendo que esa idea se ha repetido en las últimas semanas porque, sencillamente, sigue siendo la clave. Según explicó, el problema no radica en un único factor, sino en un desequilibrio colectivo: «Tenemos que volver a ser un equipo sólido, que no conceda ocasiones, que tenga el partido ordenado y controlado con y sin balón».

Javi Rey profundizó en el análisis táctico y alertó de los riesgos del próximo rival.: «Estamos con el equipo muy largo, con mucha distancia entre líneas. Si no estamos juntos en Villarreal, pasaremos un mal momento, porque ellos son muy buenos en transiciones y con espacios», advirtió, recordando además el precedente de la primera vuelta.

Cuestionado por el componente emocional del encuentro, el entrenador rechazó hablar de revancha, aunque sí reconoció la importancia del choque. «Le tenemos muchas ganas al partido por la situación actual. Venimos de una derrota muy dura por la imagen y hay que mejorarla», afirmó. En ese sentido, dejó una reflexión muy clara: «Esto es competición, puedes ganar, perder o empatar, pero tienes que elegir la manera en la que pierdes, y el otro día no fue la mejor, y además delante de nuestra afición». El plan pasa por volver a lo básico: «Tenemos que empezar a crecer desde dejar la portería a cero, ser muy fuertes a nivel defensivo y, a partir de ahí, recuperar la confianza para acercarnos al Cartagena del primer tramo de la temporada», expresó.

Las imágenes del FC Cartagena - Villarreal B / Ivan Urquizar

El factor psicológico y la mala racha.

El técnico también puso el foco en el aspecto mental, una dimensión que considera clave: «El fútbol es un estado de ánimo. Hace tres meses teníamos muchísima confianza y ahora no la tenemos», explicó, defendiendo la necesidad de «volver a lo simple para, desde ahí, recuperar lo complejo». Una confianza que, en su opinión, solo se recupera «a través del trabajo, de un buen resultado y de volver a ser sólidos».

Sobre la mala racha, Rey relativizó la situación y apeló a la normalidad de estos baches en una temporada larga: «En un proceso de diez meses es normal pasar dos, tres o cuatro partidos sin buenos resultados. Le pasa a todos, al Barça y al Madrid, cómo no nos va a pasar a nosotros», afirmó. La diferencia, recalcó, está en cómo se afrontan estos momentos: «Si estamos unidos, podemos incluso salir reforzados».

Sin excusas.

Preguntado por si la situación institucional del club pudo influir en el rendimiento del equipo, Rey fue tajante: «Para nada. Sería muy simple buscar una excusa externa. Se me caería la cara de vergüenza», aseguró. «No me gustan las excusas, ni en el fútbol ni en mi vida. Hay que asumir responsabilidades, identificar los problemas y corregirlos».

Javi Rey: «Me equivoqué en las decisiones y en el plan de partido» / Iván Urquízar

En la misma línea, rechazó achacar el mal partido a una supuesta falta de intensidad: «Llegábamos tarde a todo, pero eso es una cuestión de distancias y de orden táctico. Si el equipo está largo es imposible presionar bien. Gran parte de la culpa en ese aspecto es mía», reconoció con honestidad.

Confianza en el grupo.

Pese al momento delicado, el entrenador transmitió un mensaje de absoluta confianza en su plantilla. «Creo mucho en mis futbolistas. El vestuario es sano, estamos unidos y eso es lo más importante», afirmó. «Ya demostraron el nivel que tienen. A ellos les voy a exigir su máximo nivel y a mí mismo también».

Por último, el técnico quiso cerrar cualquier debate sobre el calendario futuro. «No pienso más allá del viernes. El fútbol no tiene memoria, hay que vivir el presente», insistió. Y lo hizo, además, con una mirada ilusionante: «Ir a Castellón y jugar contra el Villarreal B es un partidazo. Viernes a las 19:00, dos buenos equipos. Estamos en esta profesión para partidos como este», concluyó.

"Tenemos que reforzar la posición de central y también los extremos"

Uno de los asuntos que sobrevoló la comparecencia fue la información surgida en las últimas horas sobre la comunicación del club a cinco futbolistas -Chuca, Calderón, Fran Vélez, Ander Martín y Nacho Sánchez- de que abandonarán la entidad en este mercado de invierno.

Rey volvió a mostrarse prudente y derivó cualquier decisión a la dirección deportiva: «Sigo insistiendo en lo mismo. Es un aspecto que está llevando el tema de la comisión deportiva, evidentemente en consenso conmigo», explicó, sin confirmar nombres ni salidas concretas. El técnico sí admitió que habrá movimientos y señaló las prioridades: «Evidentemente la posición de central tenemos que reforzarla. Es obvio, creo que lo ve todo el mundo. Y después va a haber algún movimiento, sobre todo en la zona de los extremos».

Sobre los tiempos del mercado, el entrenador fue claro: «Hay tiempo. Incluso con un día es suficiente para firmar un jugador o para darle la baja a un futbolista. No hay prisa, pero tampoco hay pausa». Rey insistió en que su foco está en lo deportivo: «Yo ahora mismo estoy mucho más centrado en la parte deportiva. El tema de las negociaciones lo lleva la comisión deportiva».