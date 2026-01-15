Un Chimy Ávila renacido firma la remontada del Betis sobre el Elche

Un doblete del argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila en doce minutos, del 68 al 80, le dio la victoria al Betis ante el Elche (2-1) en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con remontada incluida tras adelantarse los alicantinos al filo del primer cuarto de hora de la segunda mitad, y la clasificación, sin brillantez, para los cuartos de final de la Copa del Rey.

El francés Léo Pétrot adelantó al equipo que dirige Eder Sarabia a los 58 minutos, pero diez después Chimy Ávila, que había entrado al campo poco antes, logró el empate para los verdiblancos, a pase de Pablo Fornals, y en el 80 puso el 2-1 tras un servicio de Aitor Ruibal en una acción en la que los ilicitanos reclamaron una falta previa a Adrià Pedrosa.

Se medían en La Cartuja, que volverá a acoger la final de Copa el próximo abril, dos conjuntos ilusionados con seguir adelante en el torneo, en la primera eliminatoria de ambos con un rival de la misma categoría, y con bastantes cambios en sus onces respecto a la pasada jornada de LaLiga: siete en el del chileno Manuel Pellegrini y cinco en el de Eder Sarabia.

En el equipo verdiblanco, la principal novedad fue el congoleño Cédric Bakambu como delantero, tras jugar con su selección la Copa de África y coincidiendo con la lesión del colombiano Cucho Hernández el sábado en Oviedo. Mientras, Sarabia -que fue segundo con Quique Setién en el Betis y es abonado del club-, también carente de atacantes por las dolencias de Rafa Mir y del luso André Silva, reforzó el medio campo y apostó por el marroquí Adam Boayar en punta.

El duelo empezó con el cuadro ilicitano fiel a su estilo, con un mayor dominio del balón ante un Betis que quiso buscar tanto a los extremos Rodrigo Riquelme y el brasileño Antony dos Santos como al mediapunta argentino Giovani Lo Celso, pero el Elche contrarrestó bien su juego y, con su fútbol de toque, estuvo valiente y sin complejos, pero sin profundidad.

Los béticos despertaron en el ecuador de la primera mitad y merodearon algo más por las cercanías del meta argentino Matías Dituro, como en un tiro muy lejano de Ruibal que se fue fuera en el minuto 26. Se hicieron con el control en esta fase de una primera mitad equilibrada, aunque también les costó mucho generar verdadero peligro.

El Betis fue incapaz de romper el poblado centro del campo del Elche, que tocó bien la pelota desde atrás y en el medio, si bien esta virtud tuvo el efecto negativo de la falta de llegadas al área local, con lo que se llegó sin goles ni ocasiones claras al descanso, salvo una falta directa de Lo Celso desde la frontal que solventó Dituro en el añadido de esta mitad.

En la reanudación, los alicantinos siguieron plasmando el mismo guión sobre el césped, con posesiones muy largas y la 'propiedad' del balón ante un Betis aletargado, dominado, sin ideas ofensivas y sin poder hacerse con el esférico por la buena propuesta de fútbol-control del Elche, lo que llevó a Pellegrini a hacer un triple cambio con la entrada de Fornals, Pablo García y el argentino Chimy Ávila por Lo Celso, Riquelme y Bakambu, tres de sus cuatro hombres de ataque.

Poco antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo, Adam Boayar, solo en el área tras un pase filtrado de Neto, pudo marcar, pero Ruibal se le anticipó cuando iba a enganchar el disparo. Aún así, el defensa francés Léo Pétrot no perdonó el 0-1 al remachar al fondo de la red un balón peinado en el primer palo por un compañero, a los 58 minutos.

El Betis, tras unos minutos de zozobra, se recompuso, a pesar de que el uruguayo Álvaro Rodríguez pudo ampliar la ventaja ilicitana al estrellar en un poste un centro pasado de Josan. Sin embargo, el triple cambio de Pellegrini le dio sus frutos pronto, cuando Chimy Ávila hizo el 1-1 a los 68 minutos al fusilar a Dituro tras un pase de Fornals.

Además, doce minutos después, en el 80, el Chimy acrecentó su rol de revulsivo en esta eliminatoria al marcar el 2-1 en una jugada muy parecida, en este caso tras ganar Ruibal un balón en la línea de fondo y cedérselo para que batiera a Dituro, en una acción revisada por el VAR y en la que el Elche reclamó sin éxito una falta previa a Pedrosa.

Aunque el visitante Yago Santiago, que había entrado poco antes por Mendoza, inquietó con un tiro que Adrián mandó a córner, el Betis manejó bien su renta y la mantuvo para pasar, sin mucho brillo, a los cuartos de final de la Copa.