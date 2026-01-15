Carlos Alcaraz demuestra estar 'on fire' para el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz se impuso este jueves al australiano Alex de Miñaur en un partido de entrenamiento previo al Abierto de Australia, que arranca este domingo en Melbourne y donde el murciano aspira a completar su palmarés de Grand Slam.

El murciano, de 22 años y número uno del ránking ATP, demostró estar 'on fire' al superar al jugador local, de 26 años y sexto del mundo, en una sesión de entrenamiento de alta intensidad disputada ante numeroso público, marcada por intercambios exigentes y un ritmo competitivo propio de partido oficial y que cerró en 6-3 y 6-4.

Alcaraz arrancó el encuentro con un dominio claro, encadenando los tres primeros juegos y mostrando solidez desde el fondo de la pista. Una derecha profunda a la que no logró llegar De Miñaur provocó la ovación de la grada en uno de los primeros intercambios de mayor exigencia del duelo. "Ha salido un poco exaltado", apuntó De Miñaur sobre su rival al descanso. "Voy a intentar enfriarlo", añadió, mientras el de El Palmar sonreía.

Álex de Miñaur y Carlos Alcaraz, antes del inicio del partido de exhibición previo al Abierto de Australia / Europa Press

El cruce entre Alcaraz y De Miñaur, apodado en el circuito como "El Demonio", se ha consolidado como uno de los duelos más reconocibles de la nueva generación por el contraste entre la potencia y variedad del español y la velocidad incansable del australiano.

Aunque De Miñaur ha logrado poner en aprietos a Alcaraz con su defensa y ritmo constante, el murciano ha sabido imponer casi siempre su mayor capacidad para dominar los intercambios y ha salido victorioso en todos sus enfrentamientos previos.

"Todo está yendo muy bien por ahora. Me siento muy cómodo y genial con la pelota y espero que siga así", señaló Alcaraz durante una pausa del entrenamiento, tras lo cual cerró el primero set con 6-3 en 41 minutos.

De Miñaur ofrece más resistencia en el segundo set

En el segundo set, Alcaraz mantuvo el dominio, aunque De Miñaur logró forzar algún error del murciano con bolas rápidas y se cerró finalmente con 6-4 en 45 minutos.

Al ser preguntado tras el partido por lo que hace para mejorar aun siendo el número uno del ránking, el español dijo: "Hay que ver lo que hacen el resto de tenistas, ya que todo el mundo trabaja duro y lo que trato de hacer es mantenerme enfocado en la pista".

Alcaraz iniciará ante el también australiano Adam Walton el Abierto, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026, donde el defensor del título, el italiano Jannik Sinner, debutará con el francés Hugo Gaston, tras el sorteo celebrado este jueves en Melbourne.

El murciano evitó así al serbio Novak Djokovic, cuarto del mundo, que quedó ubicado en la otra parte del cuadro, en el de Sinner, con el que se encontraría en una hipotética semifinal. En el camino del español, antes de la final, tendría enfrente al alemán Alexander Zverev, tercero del mundo y finalista una vez en Melbourne.