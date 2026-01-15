Rally Dakar
Canet se cuela en el dominio de Honda y Benavides recupera el liderato
El de La Garriga se mantuvo en las primeras posiciones durante toda la etapa y acabó tercero, por detrás de Skyler Howes y Adrien van Beveren
Cristina Moreno
Edgar Canet quiere cerrar su temporada de debut en la categoría reina de motos en el Rally Dakar con buenas sensaciones. Tras conseguir la victoria en el prólogo y en la primera etapa, superó los contratiempos para hacer un buen tramo final. Este jueves fue el único capaz de romper el dominio del Monster Energy Honda HRC y subió al podio con el tercer mejor crono, por detrás del estadounidense Skyler Howes, y del francés Adrien van Beveren.
El otro gran beneficiado del día fue el argentino Luciano Benavides. El piloto de KTM finalizó la etapa en la cuarta posición pero recortó 1:19 con Ricky Brabec, suficiente para recuperar el liderato de la general.
Tosha Schareina, por su parte, firmó el quinto mejor crono del día y se mantiene en la tercera plaza de la general, aunque con opciones ya remotas de título a 15:16 de Benavides.
Honda marca la pauta
Skyler Howes, que partía quinto de la general, tomó el mando de la etapa en los primeros pasos de control, con el líder Ricky Brabec, controlando los márgenes seguido del argentino Luciano Benavides. Empezaba bien Edgar Canet que calcaba prácticamente los parciales de los primeros clasificados, para mantenerse en la pugna por la victoria de etapa en una jornada dominada por las Honda del Monster Energy Honda HRC.
Tan solo Canet era capaz de colarse en el reinado del equipo de Howes, Brabec y Van Beveren, mientras que el argentino se diluía con el paso de los kilómetros, complicándose sus opciones de general.
En una jornada sin contratiempos entre los favoritos, Howes marcó uno a uno el mejor crono en todos los puntos de control y en un final más que ajustado con Van Beveren acabó llevándose la victoria por apenas 21 segundos.
Ricky Brabec, que había rodado en cronos de podio durante casi todos los puntos de control, levantó el pie del acelerador en el último tramo, para acabar en la sexta plaza. Una jugada estratégica que le permitirá salir en posiciones más retrasadas -y más beneficiosas- en la etapa de mañana.
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- Un restaurante de Cabo de Palos celebra su décimo aniversario con una 'travesía' con escalas en forma de eventos y platos especiales
- 9 terremotos en 48 horas: la tierra recuerda a la Región que se halla en la zona con mayor riesgo sísmico de España
- Al Real Murcia se le amontona el trabajo en el mercado
- Rescatan a 65 inmigrantes que trabajaban las 24 horas y dormían en condiciones insalubres en una finca de Ulea
- La Región de Murcia se alinea con el PP contra un modelo de financiación que la sitúa a la cabeza en inversión por habitante