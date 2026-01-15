Alba Rey y Luis Alberto Lajarín, mejores deportistas aguileños

El Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena se volvió a llenar de deportistas en la Gala del Deporte Aguileño, en la que se reconoció a los clubes y deportistas de la localidad por los logros alcanzados en la temporada 2024-2025 y durante el año natural del 2025. Doce clubes y ochenta deportistas fueron los que se reconocieron por haber sido convocados por selecciones regionales o nacionales, lograr títulos autonómicos, ascensos de categoría, Campeonatos de España o internacionales, así como a jueces, árbitros, técnicos y profesionales. Éxitos de los deportistas aguileños en disciplinas como atletismo, balonmano, ciclismo, fútbol, hípica, hockey, kárate, natación, pesca, remo, tiro con arco, triatlón, o deportes como escolar, náuticos, inclusivos y militar.

La tenista Alba Rey fue reconocida como Mejor Deportista Femenina. Con experiencia en el circuito ITF, entre otros logros ganó torneos como el ITF W 15 de Denia, y llegó a las finales de los ITF W 15 de Heraklión (Grecia) o Monzón-Trofeo Conchita Martínez. El premio al Mejor Deportista Masculino fue para el ciclista Luis Alberto Lajarín Rojas, del equipo Finisher, cantera del Kern Pharma profesional, quien fue campeón regional contrarreloj, primer joven en la Vuelta al Bidasoa y noveno en el Campeonato de España.

El Premio al Club del Año fue para el Club Hockey Águilas, fundado oficialmente en 1997, con actividad desde 1996, y que en 2026 celebra su trigésimo aniversario. El Premio al Mejor Patrocinador se entregó a la empresa Logísticas Grillo, patrocinador del Club Balonmano Águilas en las categorías de base y de su equipo senior de Primera Nacional.

El premio a la Trayectoria Deportiva fue para el ciclista Tomás Ortega Bustos, quien inició su aventura en 1981, comenzando a competir a nivel regional y nacional en categoría juvenil. Formó parte del equipo Cárnicas Friosierra, donde consiguió 12 victorias y varios podios en Campeonatos de España, y como amateur, en los equipos CAM de Alicante-Murcia y Vigarma de Madrid, participando en numerosas vueltas por toda España y proclamándose campeón de Murcia en todas las categorías. En 1993 fichó por el equipo Dákar Willer, logrando 12 victorias y ganando el Open de España MTB, para en 1994 pasar al Trek, donde obtuvo 18 victorias, fue subcampeón de la primera Vuelta a España MTB y representó a España en el Campeonato del Mundo. Posteriormente, en 1995 y 1996 formó parte del JVC de Barcelona, sumando numerosos triunfos, y en 1997 compitió con el equipo Bianchi de Málaga. A lo largo de su carrera en categorías máster acumuló más de 200 victorias, dos Campeonatos de España, un quinto puesto mundial y, en Máster 60, conquistó la Copa de España y el Campeonato de España XCO.

Asimismo, el premio especial al Mejor Evento Deportivo fue para el Club Balonmano Águilas por la organización del campeonato que realiza en pretemporada, celebrado el pasado septiembre y que congregó a más de 600 deportistas.

En esta Gala como novedad se entregó un galardón a la Inclusión, que en esta primera ocasión recayó en la Asociación de Salud Mental de Águilas (AFEMAC) por haberse proclamado campeona regional de fútbol el pasado año. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando se entregó un galardón a título póstumo a Lorenzo López Díaz, quien falleció el pasado año y dejó un hueco muy grande en el deporte aguileño.

La gala finalizó dando a conocer el nuevo logotipo de la concejalía de Deportes, una vez que ha desaparecido el Patronato Deportivo Municipal, una imagen que ha sido elegida entre 50 propuestas presentadas, siendo el ganador el logotipo de Alejandro Indigne Acosta, que se convertirá en un sistema versátil y duradero, adaptable a soportes impresos, digitales y señalética para la concejalía del ayuntamiento de Águilas.