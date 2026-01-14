El UCAM Murcia regresa al Palacio con la FIBA Europe Cup y Kelan Martin

La última vez que el UCAM Murcia CB disputó un partido en el Palacio de los Deportes fue hace dos semanas. Sin embargo, parece que se encuentra en un escenario totalmente distinto al de quince días atrás. De pelear a en un mano a mano por el liderato de la Liga Endesa ante el Real Madrid, el equipo universitario ha pasado a enlazar tres derrotas consecutivas en la competición doméstica.

Pero lo preocupante no están siendo los resultados, sino la falta de identidad y compenetración en su juego que hasta entonces le habían llevado firmar el mejor arranque de su historia. Por eso, el UCAM no se ha quedado de brazos cruzados. Desde pretemporada arrastraba carencias en la posición de ala-pívot, con la lesión de Kaiser Gates, y ante los problemas de rendimiento con la solución de emergencia que supuso el fichaje de Zach Hicks, el equipo ha recurrido de nuevo al mercado para reforzar ese puesto después del esfuerzo colectivo de los últimos meses.

Así pues, el UCAM regresa a casa, ante sus aficionados, con la intención de volver a reactivarse. De hacer un ‘reset’ que le permita desplegar el baloncesto que le ha permitido estar certificar su presencia en su tercera Copa del Rey de los últimos cinco años. Y lo hace también con la novedad de Kelan Martin en su plantilla.

Y es que el norteamericano puede tener sus primeros minutos como universitario esta noche (20.30 horas, Popular TV) ante el Rostock Seawolves en el regreso al calendario de la FIBA Europe Cup. A priori, el impacto de Kelan Martin en la plantilla se cocinará a fuego lento. Pues el jugador acumula casi un año sin jugar debido a una grave lesión de tobillo de la que ya se encuenta recuperado, por lo que el partido de esta noche puede ser una buena toma de contacto.

Un rival muy anotador y reboteador

No obstante, no será nada fácil entrar a escena ante un Rostock que es uno de los equipos más en forma de la competición. El equipo alemán viene de arrasar en la fase regular con un balance de cinco victorias y una sola derrota que le permitió ser líder del grupo B. Es el cuarto equipo que más puntos anota por partido de la competición (89,5) -por los 87,1 del UCAM- y presenta también un peligroso 40,8% de acierto desde el triple. Además, estará interesante contemplar cómo se desarrolla la batalla por el rebote, al ser los dos equipos que más capturan atrapan -segundo y tercero- de toda la FIBA Europe Cup con 43,3 y 42, 9 por encuentro.

Su mayor amenaza es el base TJ Crockett Jr, que viene de anotar 22 puntos ante el Jena en la liga alemana, y también consiguió 21 en la última jornada de la FEC ante el Falco. En esta ronda, el Rostock cuenta con dos victorias en dos partidos, el mismo balance que el UCAM Murcia, por lo que una victoria de los universitarios puede dejar bien encaminado su pase a las eliminatorias en la pelea por la primera plaza del grupo K y gestionar así mejor la carga de partidos de los próximos meses por parte de los de Sito Alonso.

¿Mismas rotaciones?

Se espera que, como viene ocurriendo en esta competición, el UCAM continúe realizando sus rotaciones habituales en las convocatorias para dar descanso a los jugadores más lastrados físicamente y también cuenten con un reparto de minutos algo diferente. Sin embargo, la ausencia de Mossa Diagne, por una lesión en su dedo pulgar, y los últimos resultados en la ACB podrían hacer variar ligeramente este plan.