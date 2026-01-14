Un Tourmalet por delante para un FC Cartagena con dudas

La temporada del FC Cartagena en la Primera Federación se ha ido fragmentando con el paso de las jornadas hasta ofrecer, a estas alturas, la imagen de un equipo que no se parece al de las primeras jornadas. Dos tramos diferenciados que explican buena parte de la inquietud que se ha instalado en el entorno albinegro y del ruido creciente que se percibe en la grada del Cartagonova y en el debate social de la afición. Porque el Cartagena atraviesa, sin discusión, su momento más delicado del curso justo cuando el calendario aprieta sin concesiones.

El primer tramo de la campaña dibujó a un Cartagena sólido, fiable y competitivo. Hasta el 1 de noviembre, fecha marcada en rojo en el calendario emocional del club, el equipo había construido un arranque notable: una sola derrota, cuatro victorias y cuatro empates. Números que, sin ser deslumbrantes, encajaban perfectamente en el objetivo declarado de pelear por el ascenso. Había equilibrio, orden y una sensación generalizada de control competitivo que transmitía tranquilidad. Además, los jugadores parecían mejores de lo que se percibe ahora.

Sin embargo, aquel día frente al Villarreal B supuso mucho más que una derrota por 0-2. El comunicado de Alejandro Arribas, reconociendo cambios contractuales por parte de Duino Inversiones y dando un paso atrás en la intención de comprar el club, actuó como un auténtico seísmo interno. El impacto fue inmediato y profundo. Aquella misma tarde, el equipo ya acusó el golpe sobre el césped y desde entonces nada volvió a ser lo mismo.

Un momento de la derrota del FC Cartagena ante el Ibiza. / Iván Urquizar

Desde ese punto de inflexión, el Cartagena ha transitado por un segundo tramo de temporada irreconocible. Cinco derrotas, dos empates y apenas tres victorias han sustituido la regularidad por la incertidumbre. Pero más allá de los resultados, lo verdaderamente preocupante ha sido la imagen. Derrotas como las sufridas ante Europa, Nàstic o Ibiza dejaron una sensación de impotencia competitiva difícil de digerir. Incluso en encuentros rescatados, como el empate frente al Alcorcón o la victoria en campo del Betis Deportivo, el equipo salió indemne más por fortuna que por convicción futbolística.

La percepción de fragilidad se ha instalado en el discurso del aficionado. El Cartagena compite a duras penas, pero ya no domina. Resiste, pero no convence. Y cuando un equipo pierde la autoridad emocional sobre los partidos, el margen de error se reduce al mínimo.

El ruido y la urgencia

La afición, exigente y a la que se le vendió el ascenso como único objetivo, comienza a mostrar signos evidentes de inquietud. No se trata únicamente de una mala racha; es la sensación de deriva, de equipo en reconstrucción permanente, la que genera debate y preocupación. Los movimientos en los despachos y la posible remodelación de la plantilla en este mercado de invierno alimentan aún más ese clima de provisionalidad.

El Cartagena está obligado a reaccionar. No tanto por la clasificación inmediata, sino por la necesidad de reencontrarse consigo mismo, de recuperar una identidad competitiva que hoy aparece difuminada.

Javi Rey, entrenador del FC Cartagena. / Iván Urquizar

Sin margen de error

Y en el peor momento, llega el calendario más exigente. Un auténtico Tourmalet que pondrá a prueba la fortaleza mental y futbolística del grupo.

El primer obstáculo será de nuevo el Villarreal B, un rival joven pero competitivo que ya asaltó el Cartagonova en la primera vuelta. Iniciar la segunda vuelta frente a un adversario que simboliza el inicio de la crisis no es el escenario ideal, pero sí una oportunidad para cerrar heridas y cambiar el relato.

Después llegará el Europa, un inesperado rival directo en la lucha por el play off de ascenso. En la ida, el conjunto catalán pasó por encima del Cartagena, aunque lejos de su estadio ha perdido consistencia. Aun así, exigirá una versión muy superior del cuadro albinegro si quiere sumar.

El Tourmalet concluirá en el Rico Pérez ante un Hércules en clara línea ascendente. Fuerte en casa, sólido y con el mismo objetivo de playoff que el Cartagena, será una prueba de madurez para un equipo que ya sabe lo que es sufrir ante los magnos escenarios. El empate reciente de los alicantinos ante el Real Murcia confirma su buen momento.

Tres partidos, tres exámenes y una certeza: el Cartagena no puede fallar. Cambiar el chip ya no es un lema, es una necesidad urgente. El Tourmalet está ahí y, como en el ciclismo, solo quienes saben sufrir y resistir salen reforzados de la montaña. El Cartagena se juega mucho más que puntos; se juega la credibilidad de su proyecto.

Cinco nombres en la rampa de salida

Ya estamos a mediados de enero, y el FC Cartagena todavía no se ha estrenado en el mercado de fichajes. De hecho, el club albinegro está completamente bloqueado por la AFE. Hasta que no abone las deudas pendientes a futbolistas de otras temporadas, los de Arribas no podrán fichar. Pero mientras Alejandro Arribas consigue solucionar ese importante obstáculo, la dirección deportiva trabaja para avanzar fichajes con vistas a que se desbloqueen las inscripciones. Se trabaja en la llegada de fichajes y se trabaja en la salida de futbolistas para hacer hueco a esos refuerzos. En el día de ayer, Onda Regional publicaba los nombres de los jugadores que no entran en los planes de Javi Rey, y a los que el club ya habría comunicado que van a salir. En esa lista de descartes aparecen Chuca, Fan Vélez, Ander Martín y Nacho Sánchez. Llaman la atención los casos de Calderón y Ander Martín, que han ido acumulando minutos a lo largo de la primera vuelta, todo lo contrario que el resto de futbolistas que aparecen en esa lista.