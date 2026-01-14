La Ruta de las Fortalezas de Cartagena abre inscripciones este jueves y amplía el número de dorsales

Cartagena volverá a convertir su patrimonio militar y natural en el gran escenario del deporte de resistencia el próximo 18 de abril, con la celebración de la XV edición de la Ruta de las Fortalezas, una prueba que reúne a civiles y militares y que se ha consolidado como una de las más singulares del panorama nacional.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, han presentado una edición que contará con la participación de 6.000 corredores, sumando todas sus modalidades. Arroyo destacó la estrecha vinculación entre la ciudad y la Armada, presente no solo en la defensa nacional, sino también en la industria, la innovación, la cultura y el deporte. "Cartagena no se entiende sin la Armada", subrayó, citando como ejemplo eventos consolidados como la Ruta de las Fortalezas.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el almirante jefe del Arsenal, Alejandro Cuerda, en la presentación de la nueva edición de la Ruta de las Fortalezas / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

La carrera reina volverá a ser la prueba de 53 kilómetros, con 5.000 dorsales disponibles. A ella se suma una modalidad de 17 kilómetros, con 400 plazas, que incluye una categoría específica para adolescentes. La prueba infantil, dirigida a participantes de entre 6 y 14 años, ofrecerá también 400 dorsales y dos distancias, de una y dos millas, y se disputará el 17 de abril, un día antes de la carrera principal. El almirante Cuerda explicó que el ligero aumento de dorsales busca reforzar los lazos entre la ciudad y la Armada, destacando el carácter internacional de una prueba que "trasciende más allá de España".

Recorrido y preinscripciones

El recorrido de la prueba general discurre a lo largo de 53 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.631 metros, por carreteras, pistas y senderos que atraviesan algunos de los principales enclaves del antiguo sistema defensivo de Cartagena, como el Puerto, las baterías de San Leandro, San Isidoro y Santa Florentina, los castillos de Galeras, la Atalaya y la Concepción, la Muralla del Mar, el Parque Arqueológico del Molinete o la Sierra de Pelayo, con meta en la Escuela de Infantería de Marina.

El 30 de enero se celebrará el sorteo de plazas

El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 15 al 29 de enero, y el 30 de enero se celebrará el sorteo de plazas, ante la elevada demanda. El coste de inscripción oscila entre 10 y 45 euros, según la modalidad, y el proceso se realiza a través de la web oficial de la prueba.

Más de 600.000 euros con fines solidarios

Durante la presentación, celebrada en el Palacio Consistorial, ambas autoridades resaltaron que la Ruta de las Fortalezas ha logrado consolidarse, tras catorce ediciones previas, como una cita que combina exigencia física y mental, puesta en valor del patrimonio histórico-cartagenero, difusión de los valores militares y un firme compromiso con la solidaridad y la inclusión social. Desde su creación en 2010, la prueba ha recaudado más de 600.000 euros, destinados íntegramente a entidades y asociaciones benéficas.

Desde este año, la Ruta de las Fortalezas pasa a formar parte de la Carthago Mountain League

La edición de 2026 incorpora mejoras organizativas y logísticas, manteniendo un amplio dispositivo de seguridad, asistencia sanitaria y voluntariado civil y militar, y refuerza su integración en el proyecto municipal ‘Cartagena Destino Deportivo’. Además, desde este año, la Ruta de las Fortalezas pasa a formar parte de la Carthago Mountain League, la primera liga de carreras de montaña impulsada por el Ayuntamiento.

El evento está organizado por la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, con el apoyo de la Armada Española y el Ayuntamiento de Cartagena, y podrá seguirse en directo por streaming gracias al Consistorio.